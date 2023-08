Son pocas las elegidas: así se ve el Mundial Femenino en el banquillo

Pasó Colombia por la primera fase del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda con un muy favorable balance: dos victorias, una derrota, pero el primer lugar del grupo H.

Se habla con muchos adjetivos del equipo en Australia, que puede preferir el rugby o el cricket pero que poco a poco se ha dejado contagiar del fútbol... el soccer, para los locales.



Las victorias se han celebrado gracias al talento de Linda Caicedo pero también a la entrega de un equipo que tiene muy claro su once titular y que apuesta con ellas por los siete partidos que vinieron a jugar en estas lejanas tierras.



Para algunas la adrenalina se quema en el campo, pero para otras, desde el banquillo, el tema es distinto: "Ya afrontamos tres finales bien, vamos al cuarto partido, estamos con los pies en la tierra, lo vamos a asumir de la mejor manera", decía María Camila Reyes, la mediocampista de Santa Fe que, a sus 21 años, ha llegado a hacer la fila en el equipo de mayores.

"Puedo aportar dinamismo en la mitad del campo, intensidad contra un equipo cerrado que buscará un contragolpe para hacernos daño"; dice, con el discurso muy grabado, haciendo su tarea.



Muchos pensarán que el banquillo para jugadoras como ella, que han tenido poca opción de entrar, es una tribuna preferencial. Y sí, un poco: "​uno vive los partidos diferente en el banco, se ve toda la intensidad de las compañeras, cómo nos entrenamos y nos presentamos en el campo. Son partidos muy difíciles, cada rival te plantea un reto diferente", cuenta Reyes.

Pero si le sumas la impotencia de saber que ahí, tan cerca, podrías dar una mano y la ansiedad de ver pasar los minutos y que no se puede evitar una derrota, como pasó en Perth, ya no parece tan envidiable.



O tal vez sí. En un futuro no tan lejano hará lo que a ella le toca hoy mientras su turno de ser titular llega. Estar en una Copa Mundo ya es un éxito. Disfrutarlo, con todo lo que venga, es su premio particular.



