Un debut sin mancha 1x1: Usme y Linda coronaron partidazo en Mundial

La Selección Colombia Femenina cumplió con lujo en el debut contra Corea del Sur en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, un partido sin mancha que se definió por el talento de Linda Caicedo y Catalina Usme pero que tuvo también todo el sacrificio de un equipo que no tuvo lunares. Así las vimos 1x1:

Catalina Pérez-8

Si no es por su seguridad al inicio del partido, sacando al menos tres pelotas de mucho riesgo, por su reacción felina y su seguridad en los 90 minutos, no habría victoria. Es una portera que da todas las garantías, una de esas 'gana-partidos'.

​

Carolina Arias-6

Sufrió en un comienzo con las proyecciones asiáticas pero se acomodó después, en ataque le faltó ser más decidida a la hora de salir.

​

Daniela Arias-6

Un trabajo discreto pero eficiente, una marca recia que sintieron las coreanas pero necesarias en la primera etapa. Sin problema.

​

Jorelyn Carabalí-6

Sin sobresaltos la central que en el cierre estuvo muy fina y que resolvió sin complicaciones las aproximaciones y los centros de las rivales.

​

Manuela Vanegas-7

​Qué partido! Qué manera de guerrear, de ir sin miedo a cada choque, de entender cada momento del partido. Gestionó, además, una amarilla arrancando el partido y se jugó al vida en un cierre en su área que requirió atención médica. Notable.

​

Daniela Montoya-7

Administró muy bien el esfuerzo, fue de banda a banda tratando de cubrir a sus compañeras y hasta tuvo una opción de gol al final. Se nota su experiencia.

​

Lorena Bedoya-6

​Pasó dificultades en el primer tiempo con los balones a su espalda pero el grupo al arropó y ella se acomodó mejor en el segundo tiempo.

​

Leicy Santos-6

El partido de Leicy, para muchos, pudo ser de baja calificación, pero en el estadio se entendió de otra manera: su sacrificio fue vital para abrirles espacios a Usme y Caicedo, tapó los huecos que dejó Bedoya y eligió sacrificio antes que lucimiento. Cumplió.

​

Catalina Usme-8

Qué decir de la goleadora histórica de Colombia, de su sangre fría para cobrar el penalti y marcar el primer gol de Colombia en la Copa Mundo, de su experiencia. Todo bien, Catalina La Grande.

​

Linda Caicedo-8

Vinieron a verla y no los decepcionó la figura de Selección Colombia en Sidney. Fue pelgiro constante, proyección, salida, remate a gol y autora de la segunda anotación, que iba tan ubicada y potente que el error de la arquera rival era inevitable. Golazo.

​

Mayra Ramírez-6

Pudo lucir poco pero su tarea de tapón para la salida de las zagueras coreanas fue definitivo. Otra que se sacrificó pero figuró poco en el libro de las opciones de gol.