Wiegman, sincera: ‘España merece el título, fueron el mejor equipo’

Inglaterra se quedó a las puertas de celebrar su primer título del Mundial Femenino este domingo. La selección de Sarina Wiegman batalló en la final, pero se encontró con un rival que le supo jugar y fue más eficaz.



De hecho, al final del juego, la entrenadora de las inglesas elogió a las españolas y aseguró que fueron las justas ganadoras del Mundial.



"España hizo un gran campeonato y, si soy realmente honesta, creo que ellas merecen esta victoria porque fueron el mejor equipo", dijo Wiegman en rueda de prensa.

"Aunque si hubiéramos anotado después del penalti las cosas serían distintas", agregó la neerlandesa.



Por su parte, la entrenadora mencionó que el partido inició bien para las inglesas, pero que no pudieron hacer daño: "Las españolas son muy buenas con la posesión, son muy técnicas y siempre juegan en torno al balón, entonces intentamos romper eso y ejercer presión".



Además, valoró la labor de Mary Eaps que mantuvo con vida a Inglaterra en su momento: "El desempeño de Mary ha sido crucial, tuvo varios grandes partidos y hoy (domingo) paró el penalti. Yo tenía confianza de que este sería nuestro momento de cambiar las cosas, pero no fue así".



Finalmente, Wiegman se va orgullosa de sus jugadoras pese a la caída en la final: "Por supuesto que estamos decepcionadas porque no ganamos el partido, pero al mismo tiempo podemos estar muy orgullosas de nosotras. Aunque por supuesto el sentimiento que prevalece ahora es el desencanto, se necesitará un poco de tiempo para procesarlo".