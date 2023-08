Grave denuncia: FIFA incumpliría con los pagos de premios a jugadoras

El Mundial Femenino se encuentra en su etapa inicial. La Selección Colombia ya ganó sus dos primeros partidos de la fase de grupos y está a un empate de garantizar su participación en los octavos de final, donde ya están Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, entre otras.



Para muchas futbolistas, estar en el Mundial representa una gran oportunidad económica tomando en cuenta los premios prometidos por su participación y los cambios realizados para su entrega. Antes del comienzo, Gianni Infantino confirmó que el dinero sería entregado de forma directa a las deportistas y no a las federaciones. Sin embargo, este martes la panelista de ESPN, Nicole Regnier realizó una fuerte denuncia.

En su cuenta de Twitter, la exfutbolista aseguró que FIFA cambió las condiciones y no garantizaría su entrega.

“Les tengo la máxima. Se acuerdan de que hace unos días les subí un video muy feliz porque hace como un mes el presidente Infantino, anunció que se iba a encargar directamente de que la FIFA le consignara los premios a cada una de las jugadoras. Se acuerdan de ese vídeo que era que, si avanzaban a fase de grupos 80 mil dólares, cada una; si avanzaban a octavos de final; 60 mil dólares a cada una; por avanzar a cuartos de final, 90 mil; el cuarto puesto 160 mil dólares; al tercer puesto 180 mil; a la subcampeona 195 mil dólares y a las campeonas 270 mil dólares”, dijo en un principio y después, procedió a criticar al presidente de FIFA.



“Infantino no solamente le bastó con irse de las sedes en donde se está jugando el Mundial, pues resulta que se fue, cosa que no hizo en Qatar, y no solo eso, la máxima de todo es que dijo que ahora no tiene como garantizar que esa plata se la vaya a dar a cada jugadora, así que dependerá de cada una de las federaciones hacerles llegar el dinero de los premios”, añadió la panelista.



Por último, Regnier no pudo ocultar su enojo frente a la situación y resaltó que no se está tomando en serio el fútbol femenino ni el trabajo que realizan las jugadoras en la Copa del Mundo.



“Volvimos a lo de hace tiempo, es un retroceso inmenso, como que le dan una alegría al fútbol femenino y después se la sacan. Respeten que el fútbol femenino es muy serio y esto no tiene presentación alguna”, concluyó.