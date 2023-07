Ceremonia llena de color: así fue la inauguración del Mundial femenino

El Mundial femenino 2023 dio su apertura con éxito y antes de que Nueva Zelanda vs Noruega se enfrentaran en el primer partido del torneo, la FIFA presentó una ceremonia de inauguración en el estadio Eden Park de Auckland donde el color y las raíces de los anfitriones fue el gran protagonista durante media hora.

Después de que ambas selecciones terminaran su calentamiento en la cancha del Eden Park, las luces del escenario se apagaron por completo y la ceremonia empezó con varias mujeres cantando con estilo ritual, donde se quiso resaltar las raíces aborígenes de Australia y Nueva Zelanda.



Después de ello, el evento continuó ya con mucho más color, donde las gradas se encendieron con tintes llamativos y en el campo aparecieron bailarines, quienes estaban vestidos con colores de las 32 selecciones participantes. Además, a medida que se presentaban, en televisión se mostraba cada uno de los países que irán por el título.









Una vez terminada la presentación y baile en el césped, apareció sobre el escenario la artista neozelandesa Benee, quien a los 23 años, es la interprete de la canción oficial del Mundial femenino 'Do It Again' junto a la rapera australiana, Mallrat. Ambas salieron al campo y se robaron todas las miradas en el show musical que cerró con la ceremonia de inauguración.



De esta manera, se dio apertura al primer Mundial femenino con dos países organizando el torneo más importante de esta rama a nivel de selecciones.