¿La salud de Linda preocupa hasta en España? Exámenes encienden alerta

Es un asunto de interés general que trasciende a la propia Selección Colombia: la salud de Linda Caicedo se sigue al detalle y no solo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

La delantera se ausentó este miércoles de una buena parte de la práctica del equipo antes del duelo contra Marruecos, este jueves, por el cierre del grupo H.

El propio técnico Nelson Abadía explicó que se hizo exámenes de rutina no por una novedad médica manifiesta sino por la tranquilidad de la propia jugadora: "A Linda le dio una descompensación, nosotros somos cuidadosos de la salud de las jugadoras. Queremos que esté bien y que ella sepa que está bien. Se le hizo un Holter (examen que determina cómo responde el corazón a la actividad normal), una radiografía y unas pruebas buscando la tranquilidad de la jugadora", dijo desde Perth, Australia.

​Pero evidentemente esa descompensación a la que se refiere el DT y la situación que vivió contra Alemania, cuando quedó con la cara en el césped y necesitó atención médica, más allá de que minutos después siguiera en el juego como si nada, encendió una alerta incluso en España.

Cabe recordar que tras jugar la final del Mundial Sub-17, la colombiana fue fichada por el Real Madrid con un contrato a tres años (hasta 2026) y una ficha que, entrada, es una de las más altas del equipo merengue femenino.

Ahora, como ocurre con todas las selecciones nacionales y los clubes cuando las y los jugadores están en una concentración, hay fluido intercambio de información entre los cuerpos médicos de lado y lado. No ha sido la excepción con Linda y se han mantenido todos al tanto, aunque, evidentemente, no es por ninguna alarma particular sino porque pasa en todos los casos con todos los convocados.

Se espera entonces que estos resultados normales que dieron los exámenes practicados en Australia, según Abadía, den tranquilidad a todos y ya se puedan concentrar exclusivamente en el rendimiento de la jugadora en el Mundial Femenino, que ha sido notable.