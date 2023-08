¿Caminos apuntan a Abadía? Razones de derrota de Colombia vs Marruecos

Jamaica en octavos de final es un buen ‘qué’. Pero una clasificación que acabó dependiendo de otros resultados y que exprimió el ahorro del buen arranque en el grupo H del Mundial Femenino es un preocupante ‘cómo’. El primero se agota en una frase. Del segundo se están escribiendo y se escribirán todo tipo de reflexiones.

La Selección Colombia sufrió co1ntra Marruecos el primer revés en una campaña que venía siendo impecable pero que ahora, a la luz del 1-0, empieza a mostrar algunos remiendos. ¿Arruinan el traje de equipo revelación? No. Pero son una incómoda macha en la corbata y eso hay que mirarlo de frente, como a Popp en la victoria contra Alemania (2-1), sin miedo.



De la noche helada de Perth se rescata poco y, por odioso que suene, para empezar a corregir hay que intentar ponerle rostro a cada fallo, no para criminalizarlo sino para corregir desde los nombres y las funciones. ¿Por qué Colombia sufrió tanto contra Marruecos? La lista de razones es larga…



Planeación de Abadía



Abadía vs Abadía. Sus palabras, 24 horas antes del partido en Perth, fueron desmentidas por sus decisiones y opiniones horas después, con el periódico del día siguiente, la clasificación a octavos de final, bajo el brazo.

“Convoqué 23 cracks” decía. Y ninguna le dio garantías para una rotación evidente y necesaria en el partido contra las marroquíes. O al menos eso se desprende de su once inicial en esta tercera salida en el grupo H y de sus declaraciones tras la derrota: “si lo hubiera hecho (rotar) y perdemos la clasificación me preguntarían por qué no dejé la misma nómina”, aseguró.



Y no, nadie lo habría preguntado porque todos recordarían que en la previa explicó los temas físicos de Linda Caicedo y Mayra Ramírez, quienes, antes que aliviar cargas, las duplicaron; traerían a la memoria que había cinco jugadoras con tarjeta amarilla, que hubo golpes importantes que requerían reposo. En últimas cuentas, era su oportunidad para defender que la realidad del DT es tomar decisiones, buenas o malas, pero jugársela. La respuesta no era incomodarse por la duda sino explicar por qué no impuso su criterio y aprovechó para darles minutos a más jugadoras, motivarlas en la Copa Mundo y darles unas gotas de humildad a las titulares. El mensaje para ellas no fue precisamente el de las cracks…



Jugadoras condicionadas



No lo dijeron abiertamente pero varias jugadoras hicieron mención a la situación de las tarjetas amarillas. ¿Jugaron condicionadas? El DT afirma que parte del “oficio de la jugadora” es gestionar esa advertencia, pero en la cancha eso es muy difícil de controlar.



¿Cómo puede ‘administrarse’ el instinto de defender a tu equipo cuando está jugado en campo rival y viene la amenaza del contragolpe? Le pasó a Manuela Vanegas, una de las cinco jugadoras con amarilla, pero le pudo pasar a Carolina Arias, Lorena Bedoya, Catalina Pérez o Diana Ospina, esta última reemplazo de Montoya. ¿No había más mediocampistas que el plan fue usa a una ‘amenazada’ ¿para qué?



Seis puntos y una diferencia de gol que obligaba a Marruecos a ganar por 4 tantos de ventaja era, evidentemente, un margen de ensayo. Se desperdició y está por verse cuánto pesó la apuesta.



Cansancio



La noche que Daniela Montoya prácticamente no ganó duelos; que Lorena Bedoya, por apoyar a su compañera Montoya, que por los laterales necesitaba Arias y Vanegas un relevo que no llegó: que se vio por primera vez superada; que Linda Caicedo necesitaba un respiro para recargar baterías físicas y mentales y Mayra Ramírez unas horas más para superar el dolor de un golpe que le dieron las alemanas -que pegan bien y bastante, hay que decir-, el mensaje no llegó a oídos del jefe. ¿Hará falta ese descanso en el futuro cercano?



El tiempo lo dirá. El estilo intenso que tantas veces se ha alabado implica también una dosis alta de reserva física y la alerta contra Marruecos es que no se descansó bien ni suficiente. Y eso esta vez falló. ¿Qué dicen las mediciones? Solo el cuero técnico lo sabe. Ojalá estén midiendo cómo están para el viaje a Melbourne y el durísimo reto que plantea Jamaica.