Prometían y fallaron: decepciones del Mundial Femenino 2023

El Mundial Femenino 2023 bajó su telón este domingo con la final entre España e Inglaterra y que vio a las españolas alzar su primer título en la historia de los Mundiales de la categoría.



La Roja, con una generación dorada, se impuso a las vigentes campeonas de Europa y colocaron su nombre entre los grandes seleccionados femeninos de la historia.



Sin embargo, aunque hubo selecciones grandes nombres que llegaron a las fases que debían y algunas que sorprendieron, otras tuvieron un Mundial en Australia y Nueva Zelanda para el olvido.

Acá en FUTBOLRED repasaremos los equipos que pintaban como favorito a alzar el título y terminaron decepcionando.



Estados Unidos



Claramente la decepción más importante del Mundial Femenino 2023. El seleccionado estadounidense, que llegaba como campeón, se despidió en octavos de final a manos de Suecia.



Aunque terminó perdiendo con otro gran representante del fútbol femenino, Estados Unidos no convenció en fase de grupos terminando segunda en su grupo donde ganó un partido y empató en dos.



En el seleccionado de Vlakto Andonovski, que renunció al final del Mundial, no maquinó ninguna figura empezando por Megan Rapinoe que se despidió del torneo sin anotar y desperdiciando uno de los penales en la tanda ante Suecia. De igual manera, Alex Morgan no estuvo a la altura en el certamen



Alemania



La potencia en fútbol femenino no avanzó en el Grupo H donde terminó tercera de la zona. Pese a que comenzaron con una goleada a Marruecos, contra Colombia perdieron y empataron con Corea del Sur lo que provocó la salida temprana de las teutonas.



Alemania nunca había caído en fase de grupos en Mundiales Femeninos y de hecho la fase más temprana donde se habían quedado era cuartos de final.



Noruega



El cuadro comandado por Hege Riise era una de las grandes favoritas al título ya que venían con una gran selección liderada por Ada Hegerberg y otras importantes futbolistas como Caroline Graham.



No obstante, problemas internos y falta de química de la Selección evitó que Noruega se acoplara de gran manera y cayera en octavos a manos de Japón.



Canadá



El seleccionado norteamericano se despidió rápidamente del Mundial Femenino luego de caer en su grupo. Las canadienses venían de ser campeonas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se tenía muchas expectativas con ese seleccionado.



Brasil



La actual campeona de Copa América llevó un seleccionado con varias experimentadas y a su vez con jóvenes talentos. No obstante, esa mezcla no le sirvió a la Canarinha que cayó en fase de grupos.



Brasil llevó a Marta, pero en su último Mundial se notó que ya no es la de antes. Además, jugadoras como Any Borges, que anotó hat trick en el primer partido ante Panamá desaparecieron en el resto del torneo.