Prográmese desde ya: partidos del Mundial Femenino del 26 de julio

Avanza la fecha 2 del Mundial Femenino 2023 que dio comienzo este martes con dos juegos y que tendrá continuidad con cuatro partidos más que se jugarán este miércoles.



El juego que se llevará las miradas para este 26 de julio será el de las actuales campeonas del mundo, Estados Unidos que se verá las caras con Países Bajos, vigente subcampeona de la categoría.



Ambas selecciones reeditarán la final jugada en 2019 que se fue a favor de las norteamericanas con goles de Megan Rapinoe y Rose Lavelle.

Por su parte, a primera hora, Japón chocará con Costa Rica y luego jugará otra de las favoritas al título como lo es España que se medirá a Zambia.



Finalmente, en esta jornada sobre las 7 de la mañana se medirán Canadá e Irlanda por el Grupo B.



Programación miércoles 26 de julio



Japón vs. Costa Rica - 12:00 a.m.

Grupo C

TV: DSports



España vs. Zambia - 2:30 a.m

Grupo C

Tv: DSports



Canadá vs. Irlanda - 7:00 a.m.

Grupo B

Tv: DSports



Estados Unidos vs. Países Bajos

Grupo E

Tv: DSports / Caracol TV