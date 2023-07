Empieza la fecha 2 del Mundial femenino: agéndese para el 25 de julio

En un abrir y cerrar de ojos se fue la primera jornada de la fase de grupos del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, pero la cita mundialista continúa y este martes 25 de julio se prepara de nuevo la zona A con dos partidos que pueden definir clasificados y eliminados.

Los encargados de abrir el telón de la segunda fecha será una de las anfitrionas, siendo Nueva Zelanda la que tendrá la primera posibilidad de clasificar a los octavos de final del Mundial al enfrentar a Filipinas. Las neozelandesas ganaron su primer juego 1-0 a Noruega, mientras que su rival de turno tiene la obligación de ganar para seguir con vida en este torneo.



De igual manera, en segundo turno estará Suiza, quien enfrentará a Noruega, donde las suizas comenzaron con pie derecho y quieren darle la estocada a una de las campeonas del mundo como las noruegas.





Programación martes 25 de julio



Grupo A:

12:30 a.m. | Nueva Zelanda vs Filipinas

TV: DSports



Grupo A:

3:00 a.m. | Suiza vs Noruega

TV: DSports