Mea culpa: 'un equipo que aspira no regala tiempo, espacio ni juego'

Nelson Abadía, técnico de Selección Colombia, habló punto por punto de los errores de Colombia contra Marruecos en la derrota 1-0.

¿Qué se hizo mal?



Fue un partido de dos tiempos, en el primero no estuvimos bien, en el segundo ajustamos la defensa, mejoramos la marca, entraron jugadoras que nos dieron otras posibilidad de ataque, sabíamos que Marruecos iba a venir en contragolpes pero nos faltó tranquilidad para definir las situaciones que se presentaron.

El fútbol te premia, clasificamos de primeros, pero uno busca tener resultados que se consoliden en el torneo, aprendimos, una lección mas.



El punto fue el primer tiempo que nos obligaron a estar muy atrás, no conseguimos la profundidad que sí logramos en el segundo tiempo , un equipo que aspira no puede regalar tiempo, ni espacio, ni juego.



Por qué no hubo rotaciones



Yo he visto muchas selecciones y equipos que supuestamente están clasificados y hacen rotación de nómina, si lo hubiera hecho y perdemos la clasificación me preguntarían por qué no deje la misma nómina. El cómo es lo que interesa, pero si perdemos abultadamente y quedamos por fuera otra sería la pregunta. El jugador debe tener el oficio de saber manejar las amarillas.



Jamaica, siguiente rival



Es una bonita oportunidad que da el fútbol, es un rival con todos lso méritos, que clasificó en un grupo bastante fuerte, dejar por fuera a Brasil le da fortlaeza a Jamaica, igual que a nosotros nos da fortaleza ser primeros en el grupo que estábamos. Nosotros nos hemos fortalecido y será difícil, es un equipo bondadoso en lo físico, estrucutado en lo defensivo, con contragolpe y por eso estamos aquí, es una gra oportunidad para ambos equipos.



Linda por derecha



Le doy libertad al jugador en cualqueir sector del campo, las rotaciones que hacen ellas lo hemos trabajado, Linda va buscando sus espacios en la cancha en distintos momentos: hoy lancé a Usme de 9 y a Mayra por derecha y rompimos mucho, en las rotaciones ellas tienen libertad, a veces encuentran laterales que las marcan mucho y se rotan, pero hay un ordenamiento de equipo. El fútbol sempre te enseña, sobre eso se proyecta el siguiente partido.



Mérito de Marruecos



Marruecos se paró muy bien en el campo, hizo un trabajo importantísmo, tenía analizado el juego de Colombia, nos llevaron a jugar por el centro, cuando tuvimos juego de colectividad mejoramos; Marruecos viene creciendo.



Planteamos un partido para ganarlo, Marruecos en el primer tiempo mantuvo el resultado, salió de contragolpe, tuvo el penalti, después no fue contundente para llegar al área nuestra y nosotros tuvimos tres o cuatro pelotas de gol y no concretamos; perdimos por una falla defensiva en el penalti.



