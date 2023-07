Mayra Ramírez advierte: 'Esta Selección no viene solo a participar'

La Selección Colombia tiene un pie adentro de los octavos de final del Mundial. Este domingo, muy temprano en la mañana, las dirigidas por Nelson Abadía lograron un triunfo histórico sobre Alemania con goles de Linda caicedo y Manuela Vanegas.



Mayer Ramírez, la incansable delantera titular en la 'Tricolor', no ha podido anotar, sin embargo, luego de la victoria, destacó la unión del grupo y aseguró que el grupo irá por todo. Indicó que a la trabaja en pro de la Selección y su gol llegará en algún momento.

“Son partidos que en cualquier momento se puede marcar un gol, teníamos que tener la cabeza fría en esos instantes y sabíamos que en cualquier pelota teníamos una posibilidad de gol, que mejor que en una pelota quieta con un tiro de esquina”.



“Sabíamos que en este partido me tocaba más de nueve, sabía que tenía que estar jugando entre las dos centrales para que ellas se cerraran y utilizar las dos bandas y por ahí llegan los dos goles. Entonces estoy muy contenta por eso”, añadió.

Otras declaraciones de Mayra Ramírez:



Evolución del fútbol femenino: “Se ha venido trabajando desde Colombia muy bien, ahorita viene una generación estupenda en la que espero seguir haciendo parte. Como vimos la sub 17 hizo historia tras lograr un subcampeonato en un mundial y nosotras queremos seguir haciendo historia aquí. Esta Selección no viene solo a participar”.



Próximo rival: “Es un partido histórico para Colombia, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra, nos quedan cinco partidos más, tenemos que seguir luchando cada juego ahora nos espera Marruecos, debemos que estudiarlo muy bien, tenemos días para trabajar lo que se viene y hay que seguir.



Objetivos próximos: “Esto es difícil, todos los partidos son distintos, sabemos que nos esperan grandes rivales, pero Colombia está preparada, trabajamos bastante para lograr lo que queremos. Cada vez queremos subir un escalón más y el trabajo lo dice todo. Se que el gol tiene que llegar en cualquier momento, yo solo voy a trabajar, aportar mi granito de arena y llegará en el momento indicado”.



Buen momento en España: “Esto sigue rectificando el trabajo que estamos haciendo cada una en sus clubes, yo estoy contenta de aportar a la selección, quien no sueña con estar aquí y hay que seguir, esto es un escalón más. Son meses de trabajo, creo que el estar jugando en Europa me ha ayudado a crecer y el cuerpo técnico de Colombia como el de Levante me ha servido para pensar un poco más y tener calma en varias situaciones”.