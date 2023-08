Mario Yepes elogió a la Selección Femenina:'Trae un recuerdo especial'

La Selección Colombia Femenina está a horas de disputar su primer partido de cuartos de final en un Mundial de máxima categoría. La esperanza está puesta en las 23 jugadores dirigidas por Nelson Abadía, que han demostrado temple, unión y ganas de figurar en la competencia.



Los elogios para el equipo no paran y esta vez fue Mario Alberto Yepes quién se refirió a la actuación de la sorpresa del campeonato y resaltó que le hace acordar a lo que hizo la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014.

"Me trae un recuerdo especial, obviamente haciéndoles demasiada fuerza a estas muchachas, a estas guerreras que nos están haciendo quedar tan bien y que están haciendo historia, que no sea femenino o masculino, estamos haciendo historia como Selección Colombia, como Colombia, como nuestro fútbol. Eso siempre es bueno y es importante y yo feliz de lo que están haciendo”, fue lo que dijo Yepes en una entrevista para Diario AS Colombia.



Además, hizo énfasis en la importancia y liderazgo de las veteranas del equipo, más específicamente sobre Catalina Usme. En sus palabras, la '11', que marcó un golazo frente a Alemania, "es una persona inteligente que le ha dado mucho a la selección femenina y que su aporte va a ser fundamental cuando termine de jugar. Sí he estado un poco cercano a ella. En mi caso siento que es una persona que nos puede aportar mucho cuando deje de jugar", comentó el exfutbolista.