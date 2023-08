La ausente Vanegas confía en sus compañeras: ‘Les tengo confianza’

Colombia no solo perdió contra Marruecos, sino que también se quedó sin Manuela Vanegas, una de las mejores jugadoras del seleccionado en esa línea defensiva y ahora, el técnico Nelson Abadía tendrá que elegir quién será su reemplazo para el duelo contra Jamaica.

Luego de la derrota y de la jugada que desencadenó la sanción, Manuela Vanegas se refirió a su ausencia en octavos de final, aunque dejó claro que sabía que jugaba al límite, pero no podía evitarlo.

“Somos 23 jugadoras y acá todas venimos a dejarlo todo por el país. Yo he hecho todo lo que esté a mi alcance en estos 3 partidos. Una pena lo de hoy, no contaba con eso. Tenía claro que estaba condicionada, pero intenté estar tranquila. Son cosas que pasan en el fútbol y tengo la plena confianza de que mi equipo lo dará todo y estaremos en cuartos”, dijo Manuela Vanegas.



De igual manera, la defensora habló sobre Marruecos y lo complicada que fue para ellas descifrar el juego de las africanas.



“Al final fue un partido complicado. Marruecos se planta bien, intentamos hacer nuestro juego, pero el partido se tornó bastante lento y perdimos ritmo en la posesión. En la jugada del penal, Cata ataja y no estábamos atentas al respaldo”, finalizó Manuela Vanegas.