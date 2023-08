Con lágrimas, Linda Caicedo analizó eliminación de Colombia

Colombia dio la pelea en el Mundial femenino y pese a la eliminación frente a Inglaterra por un marcador de 2-1, el seleccionado de Nelson Abadía logró hacer historia al hacer su mejor participación en este certamen.

El gol de Leicy Santos sin duda alcanzó a ilusionar a Colombia con una clasificación a semifinales, pero al final, los errores aparecieron y las ideas se fueron cayendo.



Después de la eliminación del Mundial femenino, Linda Caicedo fue una de las que dio la cara por caer ante las inglesas y dejó claro que su objetivo era ayudar a sus compañeras y se va con mucha tristeza por no conseguirlo.



Impotencia por eliminación: “es una tristeza, a la final siento que me quedan muchos mundiales, pero me duele mucho por mis compañeras, la mayoría que quizá ya van de salida como Caro (Arias) mi pana y que salga hoy de esta manera”, dijo Linda Caicedo.



Agradecimiento por el apoyo: “simplemente agradecerles a los colombianos, pero lastimosamente hoy no se nos da y hay que seguir asimilándolo para levantar cabeza”.



Efectividad de Inglaterra: “sobre el final tuve momentos cuando me dieron los espacios y mis compañeras aprovecharon algunos otros cuando dejaban las jugadoras por ir por mí, pero es fútbol, al final meten dos y nos ganan”.