Leicy Santos: 'Sabemos el potencial y las jugadoras que tenemos'

En la madrigada de este domingo, la Selección Colombia Femenina se impuso sobre Alemania y quedó muy cerca de los octavos de final del Mundial Femenino. En el campo de juego del Allianz Stadiu de Sidney hubo muchos puntos altos, entre ellos Leicy Santos, quién ingresó desde el segundo tiempo para sostener el dominio del balón y dar equilibrio por el costado izquierdo.



A pesar de no ser inicialista, la jugadora del Atlético de Madrid es una de las referentes del plantel y ha sabido adaptarse a las indicaciones del entrenador Nelson Abadía. La centrocampista fue el primer cambio y, en rueda de prensa, reveló las indicaciones que recibió.

“Me dijeron que entrara para tener más dominio y pausa de balón, que ese es mi fuerte: darle más manejo del equipo. En marca, que bajara más a ayudar”, comentó.



"Teníamos claro que tenía que ser un partido que durara mucho. Teníamos que bajar el ritmo del balón, está claro que Alemania es un equipo que juega rápido y práctico. Si no le das esa pausa y le quitas el balón, es difícil contrarrestar ese fútbol”, agregó Santos.

Otras declaraciones de Leicy Santos:



La evolución de la Selección: “Colombia ha madurado mucho porque sabe juntar las líneas y sabe sufrir. Sin balón no nos sentimos cómodas, pero con toda la preparación que hemos tenido sabemos que por momentos no lo vamos a tener y que cuando tengamos la oportunidad de buscar el gol tenemos un potencial arriba que no tiene ningún equipo. Tenemos un equipo maduro, que sabe en que momento aguantar, en que momento sufrir y en que momento ir a buscar el partido”.



El juego de Alemania: “Está más que demostrado que el fútbol se juega con el balón. Da igual quien tenga más altura, cuando se tiene esa capacidad de tener el balón no importa quien está ahí adelante. Creo que todos tenemos una manera de entender el fútbol. Nosotros pensamos que el fútbol europeo es práctico, físico, de transiciones. Evidentemente tienen calidad y buen manejo del balón, pero nosotros sabemos el potencial que tenemos y las jugadoras que tenemos.”.



Nivel de las selecciones: “En el Mundial todos los equipos están muy parejos. Los equipos están demostrando que estos cuatro años que han pasado han acercado más el nivel de las potencias y de los equipos llamados pequeños. En ese sentido, el fútbol femenino ha dado un paso hacia adelante, no solo a nivel de marketing sino a nivel futbolístico”.



Posible cruce ante Brasil: “Llevamos muchos años conociendo a Brasil. Es un equipo que juega muy bien a la pelota, con el ‘jogo bonito’ de tocar. Ahora con Pia creo que tienen otro plus, es un fútbol más europeo, en el que tiran más centros y no buscan tantas combinaciones”.