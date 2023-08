Leicy Santos no se va triste: ‘Estoy orgullosa de esta Selección’

Leicy Santos le dio ilusión a Colombia durante la eliminación ante Inglaterra en cuartos de final este sábado. La ‘10’ colombiana anotó el primer gol ante las inglesas, pero no fue suficiente para clasificar a semifinales.



No obstante, la volante colombiana se mostró contenta y satisfecha con la plantilla tricolor y con el rendimiento en general del seleccionado en el Mundial Femenino.



“Colombia hizo un gran torneo, buscamos el partido, pero no se nos dio. Tengo sinsabor de estar triste por la derrota, pero contenta por lo que Colombia hizo en este Mundial”, mencionó la jugadora de Atlético de Madrid.

Por su parte, habló de su gol y comentó que en verdad no fue un centro lo que hizo, sino que le pegó al arco: “Fue una ilusión el gol, lo venía buscando hace rato, pero es una lástima que no podamos seguir avanzando”.



Finalmente, aseguró que se debe seguir el proceso para las competencias venideras: “Estoy orgullosa de este equipo, esta selección debe seguir. En un año son los Olímpicos y hay que empezar a preparar ese torneo. Gracias a la gente de Sudamérica por subirse a nuestro bus”.



Vale señalar que Leicy ahora se tomará unos días de descanso antes de incorporarse a los entrenamientos de Atlético de cara a la nueva temporada de la Liga Española Femenina.