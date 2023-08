Suecas no tienen freno: con lujo eliminan a favorito y van a semifinal

Suecia se puso el traje de favorito cuando eliminó en octavos a Estados Unidos y lo ratificó en cuartos de final al sacar de carrera a uno de los equipos más sólidos del Mundial Femenino 2023.

La nueva víctima fue Japón, que no pudo con un rival práctico y que le dio unas gotas de su medicina en velocidad, y así el 2-1 final no tuvo discusión



Fue un primer tiempo de un nivel atlético superlativo, una exigencia brutal y una exhibición de las suecas, que atacaron siempre bien y letales, justo lo que no lograron hacer las japonesas.



Ni bien arrancaba el partido, Asllani tenía la primera opción en eso en la que sus rivales son famosas: un veloz contragolpe acabó en un disparo potente pero apenas desviado.



Japón intentaba equilibrar las cargas, luchaba más de lo que jugaba y muy pocas veces encontraba espacios disponibles en el sólido bloque defensivo amarillo. Acusaba cansancio el equipo que en toda la Copa Mundo era vértigo puro.



Hasta que, a los 32 minutos, ese peligro de las de amarillo subió al marcador: entre Bjorn y Eriksson le abrieron paso a su compañera Asllani en la poblada área tras un rechazo defectuoso de la portera Yamashita y caía un justo 1-0 que encaminaría la llave. De hecho, a los 41 la misma la mimo atacante estrelló en el palo el que debió ser el segundo tanto.



Parecía que el complemento traería ese juego punzante de las japonesas pero a los 49, una mano infantil de Nagano acabó en penalti, a instancias del VAR, que cobró Angeldahl para dejar la cuenta 2-0. Fin de la historia.



Porque faltaba tiempo pero en Japón costaba mucho pensar. Pocas veces lograron acercarse a Musovic, quien en todo caso apareció para rechazar un gran intento en velocidad, uno más de los que tanto ensayaron y siempre remataron mal.



Todo lo que podía salir en Japón salió así, como en una pesadilla: a los 75 minutos logró un penalti que lo habría metido de nuevo en el partido, pero Ueki estrelló la pelota en el travesaño.



En los últimos minutos, el juego fuerte de las ganadoras fue la constante (y en Europa se quejan y lo consideran muy suramericano), un tiro libre de Fujino pasaba en el roce de Musovic y volvía a estallar en el travesaño, hasta que a los 86 vino el justo premio para la entrega de las asiáticas: un mal rechazo en el área y desde atrás aparecía Hayashipara el descuento... demasiado tarde.

​

La victoria 2-1 premió al mejor y lo puso de frente con España, el otro clasificado por su lado del cuadro, en lo que desde ya es un partidazo en la semifinal.