A puro gol: duelo de ataques letales en final de Mundial femenino

Inglaterra y España se citan en la gran final del Mundial Femenino 2023 con una paridad asombrosa desde la estadística, que habla de las virtudes de ambas selecciones para llegar a la instancia definitiva.

Se trata de dos equipos que hicieron todos los méritos, especialmente desde el rendimiento de sus ataques, para decir presente este domingo (5:00 a.m. hora colombiana), en Estadio de Fútbol de Sidney, por la definición del título.



Mientras Inglaterra llega sin perder un solo juego, España tiene el pequeño lunar del 4-0 contra Japón en la primera fase, que en todo caso resolvió después con un 5-1 contra Suiza en los octavos de final. El único momento de duda en el torneo para las inglesas fue el 0-0 contra Nigeria, que se resolvió desde los penaltis, pero que en el desarrollo dio muchos problemas, empezando por la tonta expulsión de la figura, Lauren James.



Y en esa igualada pelea que se vivirá este domingo, la clave vendrá, seguramente, por el poder anotador de ambas escuadras.



Inglaterra recupera a James después de las dos fechas de sanción que pagó contra Colombia en cuartos y Australia en la semifinal. Es nada menos que la goleadora, con 3 anotaciones pero además 3 asistencias. Junto a ella, Alessia Russo, una extremo punzante, también pone su cuota con otros 3 tantos, mientras que la referente de área Lauren Hemp se ha reportado con dos celebraciones, las mismas que Ella Toone.



No está lejos España pues su goleadora es Alba Redondo, con 3 festejos, los mismos de Aitana Bonmati, la gran figura del equipos en esta Copa Mundo, muy por encima de la Balón de Oro Alexia Putellas, quien arrastra efectos de una grave lesión.



Después, dato no menor, la heroína de cuartos y octavos de final, Salma Paralluelo, la fenomenal atacante que con sus goles resolvió dos llaves durísimas.



En la lista aparecen Stanway y DAly con un gol cada una para Inglaterra y más repartidos los tantos de España: Panedas, Abelleira, González y Hernández han tenido, cada una, un tanto.



Así que se citan entonces dos equipos sin problemas para hacer goles, lo que define todo en una Copa Mundo. Con estos ataques es previsible no llegar a los penaltis, pero es fútbol y todo puede suceder.



