En manos de Catalina: el muro de Colombia para contener a Alemania

"Con un buen arquero puedo dormir tranquilo", decía el médico Gabriel Ochoa Uribe. Si le preguntan a Nelson Abadía, entrenador de la Selección Colombia Femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, probablemente coincidiría. El primero tenía a Falcioni, el segundo tiene a Catalina Pérez.

La historia feliz que contó el equipo nacional en el debut mundialista, el triunfo 2-0, los goles de Linda Caicedo y Catalina Usme, pudieron ser un episodio de angustia e incertidumbre de no ser por la portera bogotana: tres atajadas salvadoras en los 16 primeros minutos allanaron el camino de esos abrazos, de esa confianza, de esa cuota inicial del sueño, suyo y de sus compañeras, de jugar en Sidney la final de la Copa Mundo.



Como siempre -como todas- la suya fue también una historia de pasión, terquedad y lealtad al fútbol, que en un comienzo solo convencía a papá y mamá. "Fuimos a vivir a Estados Unidos cuando ella tenía cuatro años, fue a un colegio con muchas posibilidades de deportes y eligió el soccer desde el principio, practicó tenis, béisbol, basquetball hasta hockey. Tenía una motricidad tremenda para los deportes pero siempre tuvo claro lo que quería, lo decidió como desde los 4 años. Cata mostró su interés y su talento desde muy chiquita, nuestra tarea ha sido acompañarla, apoyarla en todos estos años y gracias a Dios con unos resultados maravillosos. Nunca tuvimos que empujarla", recuerda Luz María Jaramillo, madre de la arquera nacional.



Ella, lista con su morral tres y cuatro horas antes de cada entrenamiento. Ella haciendo su camino sin miedos, como contra Corea, como contra Brasil en Copa América, como ahora que viene la temible Alemania, como ya es costumbre.



"Uno nunca sabe que será papá de un deportista de alto rendimiento, uno va viendo su pasión, ella decía que el fútbol la iba a llevar por todas partes del mundo y así fue. Estuvo becada en la universidad, en el postgrado, siempre salió adelante. La vida del atleta es de sacrificios, en su vida personal, en su alimentación, en el deporte se maneja mucho el tema mental, el positivismo, ellas saben que el nivel físico lo tienen pero lo que sigue es la cabeza. Para los deportistas lo que tengo es mucho respeto porque uno no imagina lo duro que es", afirma Alejandro Pérez, el fan número 1 de la atleta de la casa.

Picos y baches

​

El coach que habla desde el amor es el aliado perfecto cuando las cosas van bien, pero especialmente cuando no, cuando se lesiona el cruzado y sale de circulación ocho meses, cuando acaba en el quiríófano por culpa de las rodillas, cuando solo queda el equipo de casa.



"Hay muchos momentos difíciles, de lesiones, que se cierran puertas, hay picos y baches y obviamente una mamá recibe todo ese dolor, nada duele más en la vida que las lágrimas de los hijos y pues uno en algunos momentos ofrece soporte pero hay otros en los que es mejor no decir nada, acudir al abrazo y al silencio, que sepa que estamos ahí, que no está sola, que es un momento difícil pero lo vivimos todos. Pero recuerdo el día que ganaron el oro en los panamericanos ella nos miraba con su carita y nos decía, entre lágrimas, 'valió la pena'. Al final es esa misma frase, ella es muy linda porque no dice lo logré sino lo logramos, nos hace parte de eso y hace que las penas que hemos recogido, como dice ella, pues tengan sentido", afirma Luz María.

​

Su segundo hogar ahora es la Selección Colombia, sus "compañeras que son muy amigas", el cuerpo técnico que la sigue siempre, el grupo. Ahí está ahora toda la fuerza.

Un morral y un balón



El equipaje de Catalina Pérez es práctico. Como ella. "Por ejemplo le digo te regalo una cartera de Navidad y me dice: no, me encartas. En España compró una scooter, la subió al bus y al metro, ella tiene una vida muy sencilla. A todo se adapta, va por el mundo con una maleta de mano y un morral, no necesita más, viaja liviana, se acomoda al clima, al idioma, a compartir habitaciones, absolutamente a todo"; dice con admiración Luz María.



"Ella al comienzo nos necesitó para llevarla a todos lados pero ahora ella se mantiene, le ayuda que ella no gasta en nada pero vive con su sueldito, es muy orgullosa. Es un problema darle un regalo que ella vaya a recibir. Ella estudió becada, ha estado en España, Italia, en Brasil, no será el sueldazo pero vive bien, ella vive siempre jugando fútbol", complementa su esposo.



Su presente es Brasil pero su futuro puede ser Europa, una nueva experiencia tras pasar por ligas de España e Italia. El obstáculo de siempre ya visto en perspectiva no lo es tanto: "A los hombres les pagan un poquito mejor que a las niñas, en un momento Catalina tapaba en Napoli y Ospina en el equipo masculino pero la diferencia es grande" afirma Alejandro.



​Por ahora disfrutan de Sidney y de una hora y media a la semana que tienen para verla en el otro lado del mundo. Papá cree en una victoria 1-0 contra Alemania y mamá estaría feliz con el 0-0, la valla invicta. En todo caso saben que, incluso con el trofeo del Mundial en la maleta, nada cambiará: "Cata puede estar inmensamente feliz pero en la cas la cena será su salmón a la plancha, ensalada, verduras hervidas, no cambia nada el menú. Es absolutamente estricta en su dieta. No se come una gota de grasa. Es muy exigente. Ella a las 5 de la mañana del día siguiente sale a trotar. Los novios de Cata son difíciles porque para ello primero es el fútbol, hace la fila", recuerda Alejandro.



Es la vida de la atleta de la familia, la rutina de su sacrificio y la ilusión de su éxito. "No se entiende cómo hace para estar tranquila con semejante responsabilidad, yo la noche anterior ni dormí", dice Alejandro. Muchos, en este lado y en todos lados del mundo, dormirán por ella. Tranquilos, como el médico Ochoa. Vendrá Alemania pero chocará con las manos de Catalina. No tienen idea del muro que les espera.



*Futbolred está en el Mundial Femenino de la Fifa 2023 gracias al apoyo de Movistar Colombia