Catalina, la grande: 'A estas peladas les sobra personalidad'

Pasa Catalina Usme al lado de Ana María Guzmán en la zona mixta del AAMI Stadium y de pura provocadora la empuja. ¿Pero qué? Pregunta la mona. Minutos antes había dicho que "todo lo que cae en Cata es gol". ¿Y entonces? Catalina, la grande de Colombia, vuelve por ella y en modo mamá gallina la besa y la abraza. De hecho su aporte, más que de solo goles -que no es poco- está hecho de ese respaldo y esa veteranía, que hace que sus compañeras la consulten y ella hable, fuerte y claro, sin temor. La autoridad, que no se vende en cualquier farmacia.

Para la histórica goleadora de la Selección nacional (52 tantos), su vida no pasa por el qué sino por el cómo. ¿Qué? 52 goles vestida de amarillo y 31 para otro récord en Copa Libertadores Femenina (31) dicen poco sobre lo que ha sido el camino que eligió y que defendió incluso cuando tenía que trabajar como mesera, supervisar inventarios y entrenar, robándole minutos al reloj para abrirse camino en el Mundial Femenino 2023.



Un día después de la victoria 1-0 contra Jamaica, que tiene a Colombia en cuartos de final, Usme mira hacia ese pasado, hacia las dos lesiones de ligamento cruzado que amenazaron su carrera, y encuentra, para todo, un sentido: felicita a las jugadoras abrazándolas y "dándoles picos" o las fortalece con dosis dobles a la hora de las derrotas. Le importan más ellas que su propia virtud para resolver un partido durísimo para Colombia.



"Ahora es más complicado cuando nos tocó a nosotras no veíamos a nadie, no teníamos un carajo, no sabíamos de nada ni de nadie, pero al presión hoy ha cambiado", recuerda Usme. Hoy, ella es el espejo en el que miles de jóvenes jugadoras se miran.



"Ahora es más complicado cuando nos tocó a nosotras no veíamos a nadie, no teníamos un carajo, no sabíamos de nada ni de nadie, pero al presión hoy ha cambiado", recuerda Usme. Hoy, ella es el espejo en el que miles de jóvenes jugadoras se miran. ¿Cuánto tiempo le falta? Vamos a pensar que no es poco. Ahora, más que nunca, hay que confiar. Como Ana en Catalina, como el equipo completo detrás de su brújula. ¿Pensaba retirarse? ¡Que no lo haga nunca"



El equipo



Este equipo tiene una energía increíble, un objetivo claro que es jugar siete finales, llevamos cuatro. Disfrutar porque estamos haciendo historia pero este no puede ser el techo de este equipo, tiene que ser la final del mundo. Así que a tranquilizarnos un poco, pensar de nuevo con cabeza fría y esperar a Inglaterra porque queremos ganar ese partido también, sabemos que tenemos con qué, que tenemos cómo competirle a cualquier equipo del mundo, así que vamos a seguir soñando muy en grande para seguir consiguiendo los objetivos



El gol



Yo solo quiero darle lo mejor de mí al equipo, mi trabajo, mi sacrificio, donde me necesiten, donde quieran que yo juegue siempre quiero aportar. Hoy fue el gol, gracias a Dios se dio en un partido importante para mí porque es que también lo he soñado, lo he trabajado, lo he visualizado, me he preparado para tener esa frialdad en los momentos más importantes y que bueno que hoy pude responder con lo mejor que sé que es hacer goles. Pero qué bueno que pude responder porque también tengo el mismo sueño que ellas y es jugar la final



El gol es en el momento indicado, tenía que apelar a la frialdad al tener el arco de frente, pensé todo el día en hacer lo mejor para el equipo, se me da a mí y pide embocar la que me quedó.



El pase



Es que es medio gol, ¿no ve que me la puso en el pie? Es que también es muy fácil controlar un balón así. Una personalidad como la de ella es la base para jugar cualquier cosa.



A ella (Ana María Guzmán) no le se podía llenar de presión, ¿para qué? Suficiente tenía ya debutar en unos octavos de final pero es que las jóvenes que están acá tienen una personalidad increíble y eso es lo que hay que tener para jugar un Mundial. Linda, Ana María, Manuela que es joven, esas peladitas tiene una personalidad la berraca y qué más necesita usted para un partido en estos. Lo único que le dije fue "confía", es un partido, confía. Lo hizo de una manera extraordinaria



Ellas (las jugadoras más jóvenes) les sobra personalidad saben que tiene un equipo que las respalda, no pienso mucho al ejecutar las jugadas , se te da naturalmente, me encanta esa presión, vi que venía el balón y que quedó de frente. Pensé en todos los años que hemos estado acá, vinimos por siete finales y vamos paso a paso



La estrategia



Es un momento muy especial para todas, el gol se da porque lo construimos bien, porque fuimos inteligentes para saber cómo vulnerar una defensa que venía siendo muy sólida, pero sabíamos que era un partido completamente diferente. Era tapar sus virtudes y vulnerar al tener la oportunidad. Una de mis virtudes es lo fría que sou ahí y sabia que en cualquier momento lo iba a tener



La figura



Creo que fue el equipo, en fase defensiva fuimos aplicadas, ordenadas, rigurosas con las fortalezas que ellas tenían, con todo lo que sabíamos que debíamos controlar. Pero en fase defensiva también apelamos a nuestras virtudes, a lo que nos ha hecho fuertes. En este partido no renunciamos a lo que hemos sido durante todo este tiempo y ahí están los resultados



La paciencia



Esto es un Mundial, hay aprender a administrar los momentos del juego, son partidos de 90 minutos pero no sabes si te vas a ir a un tiempo extra, por eso hay que manejar esos ritmos del partido, leer los momentos. Cuando ya estábamos arriba sabíamos que era importante controlar porque ellos se iban a ir con todo hacia adelante, todos los cambios de ellas fueron ofensivos, sabíamos que por eso adelante nos iban a dejar espacios.



Las que teníamos la obligación de volver a armar la línea salíamos que teníamos que dejar dos jugadoras adelante y en eso fuimos bastante aplicadas y todo el equipo



Inglaterra



Vamos de tú a tú, no vamos a especular, vinimos por siete finales, tenemos la certeza del trabajo, lo podemos construir y lograr lo que queremos. Lo vamos a mirar de frente.