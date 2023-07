Alemania nos mira: 'vemos pasión de jugadoras e hinchas de Colombia'

El crecimiento de la Selección Colombia no pasa inadvertido para el mundo. Los nombres de Linda Caicedo y Mayra Ramírez están siempre ahí sobre la mesa y para un candidato al título mundial como Alemania es una razón de preocupación.

El equipo reportó una novedad en su último entrenamiento: un choque a la hora de un cierre le produjo una lesión de rodilla a Felicitas Rauch, lo que producirá un ajuste defensivo. El reemplazo está entre Kleinherne y Hagel.



Después no habrá muchas modificaciones, pues no son necesarias para una máquina como la alemana, que arrancó con un 6-0 contra Marruecos en el grupo H y que confía en su potencial ofensivo.



En todo caso, saben de la evolución del fútbol colombiano y entienden que será muy distinto a las africanas: "Puedo confirmar eso, hemos mirado los torneos, su participación en el Sub-20 y no solo en Suramérica sino en otros países, es la pasión que vemos no solo de a las jugadoras sino también de los hinchas", dijo la entrenadora. Martina Voss-Tecklenburg.

"El fútbol femenino se ha desarrollado muchísimo en todas partes del mundo, hemos podido demostrar que hay una gran calidad en nuestras jugadoras y esa es nuestra responsabilidad, mostrar lo mejor que tenemos.

Ha habido un desarrollo enorme no solo en Colombia sino en Suramérica, es intangible pero en realidad cuando viajamos juntas superamos nuestras fronteras, estamos conscientes de lo que sucede más allá y felicitamos a todas las jugadoras", añadió.



Para Lina Magulla, delantera de Bayern Munich, el reto será nuevo y exigente: "Es un fútbol diferente, probablemente con más batallas a nivel individua, un ataque fuerte que estarán esperando pero estamos felices de enfrentar ya ese partido", aseguró.