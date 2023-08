Descabezada primera DT del Mundial femenino: jugadoras la criticaron

El Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 sigue su curso y de a poco se van dando a conocer las mejores selecciones que disputarán las rondas finales del certamen, donde ya hay definidas naciones en cuartos de final.

Este Mundial ha sido de muchas sorpresas y varias potencias quedaron por fuera en fase de grupos, siendo China, Portugal, Brasil, Alemania e Italia las que le dijeron adiós al torneo desde muy temprano.



De hecho, esa mal actuación de aquellas selecciones ya dejó la primera renuncia y sucedió en Italia, donde la entrenadora, Milena Bertolini, dio un paso al costado luego de recibir críticas de sus futbolistas, quienes le expresaron a través de una carta el malestar y poca confianza por algunas decisiones técnicas durante la fase de grupos.



“La búsqueda de un chivo expiatorio es muy fácil y evidente. El riesgo es jugar contra nosotras mismas y no de manera conjunta y contra nuestras adversarias. Por ello, no siento ningún resentimiento y no tengo ninguna razón para sentirme culpable o buscar culpables", dijo la entrenadora Bertolini a través de sus redes sociales.



Hay que recordar que Italia quedó eliminada del grupo G del Mundial femenino al sumar apenas tres puntos, producto de una victoria que fue contra Argentina (también eliminada). Dos derrotas consecutivas contra Sudáfrica y Suecia fueron decisivas.



En su paso por el seleccionado de Italia, Milena Bertolini logró dirigir 150 partidos desde su llegada al banquillo en el año 2017.