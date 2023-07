El día de mi suerte: crónica de un feliz calvario de Bogotá a Sidney

Era viernes en la tarde, el turno había empezado a las 6 de la mañana, había más cansancio que ganas de planear nada y entonces sonó el teléfono. ¿Será muy complicado armar un viaje a Australia en una semana?, preguntó el jefe. ¡No! Grité emocionada. Y sí que lo era. Pero ni podía ni quería saberlo. Lo único que tenía en la cabeza era el alivio de saber que había hecho la acreditación para el Mundial Femenino a tiempo y la completa ignorancia de lo que implica atravesar el mundo sin apenas planeación. Mi banda sonora mental solo tarareaba ‘el día de mi suerte’…

Y lo era de muchas maneras. Porque el trámite de la visa australiana, que tardaba “mínimo seis semanas” según las instrucciones de la FIFA, llegó a mis manos en menos de 48 horas. En cuestión de tres días hubo reservas aéreas, hospedaje, seguro médico internacional, todo. “Porque tarde o temprano usted verá, cómo el día de mi suerte llegará y ya lo verá”, me cantaba Héctor Lavoe al oído..



Hasta que los desencuentros empezaron a abrirse paso y la dicha loca del inicio empezó a sonar distinto. Aunque la ruta más sencilla de Bogotá a Sidney se hace vía a Chile, no podía tomar ese camino porque requería visa de tránsito a la llegada a Santiago y esa sí no había tiempo de tramitarla. Había que ir por Estados Unidos y sumarle, a los 14.300 kilómetros iniciales, otros 6.000. La reserva decía que tenía que salir a la 1:30 a.m., hacer escala de dos horas y salir a Los Angeles, donde la espera sería de 11 horas. Hasta ahí, todo tranquilo.



Me presenté a tiempo, mastiqué las lágrimas al ver la carita de mi hijo en la despedida, me presenté al counter y, como cuando los papás mueren en la canción de Lavoe, me bajaron el entusiasmo al suelo: mi documento de la vacuna de fiebre amarilla tenía que transcribirse a una libreta de color amarillo que yo no sabía que debía tener pues es la única con “validez internacional”, según la empleada de la aerolínea. ¿Mencioné que era la madrugada? Alguien dijo que los terminales de transporte prestaban el servicio, me aseguraron que si lograba corregir el error me darían más tiempo para abordar el avión, corrí en vano por la capital, no lo logré: las oficinas cerraban a las 6:00 p.m. Como todas. Perdí el vuelo. Solo mi hijo parecía aliviado.



La famosa oficina para hacer el trámite abría a la mañana siguiente a las 7:00 a.m. Ahí amanecí, de primera en la fila, en medio de la incertidumbre, hasta que de la nada pareció volver a escucharse la melodiosa voz de Lavoe: el cambio de turno en la aerolínea trajo más empatía y Catherine y su compañera lograron acomodarme en un vuelo, ahora vía Dallas-Los Angeles-Sidney dos días después. El último trayecto, de 16 horas, lo haría ahora en clase ejecutiva. El día de mi suerte, remasterizado.



Por fin llegó el día, llegué escandalosamente temprano, de nuevo mis maleticas, mi niño, que ya no hacía ni el amago de lagrimear, y entonces sí, a emigración. Fue un viaje sin sobresaltos y una cantidad de tensión tal que casi ni dormí hasta Dallas. Me esperaban doce horas ahí, busqué un buen lugar para abrazarme a mi morral, alcancé a dormir casi una hora, estiré las piernas sin prisa, revisé los menús de todos los restaurantes del ala D en modo Tom Hanks en La Terminal, pensé que por fin me había decidido y entonces una alerta a mi correo: su vuelo de conexión a Los Angeles presenta ‘delay’. ¿Qué? El vaso medio lleno: eran las 8 de la mañana y el vuelo era a las 7:00 p.m. Todo podía resolverse.



Y así lo hice: les conté a las empleadas de la aerolínea que tenía una conexión a Sidney y fue como si el propio Speedy González se hubiera metido en las pantallas de varias asesoras: me reubicaron y me enviaron al mediodía a Los Angeles. No sirvió para nada la exhaustiva revisión de los restaurantes pues acabé con un jugo de naranja y un muffin trasnochado en las manos. La prioridad era subirse a tiempo a otro avión.



Llegué, ahora sí con tiempo, me quedé siete horas más peleando con la incómoda sensación de guayabo que da el mal dormir de cuatro tres días seguidos y una sospecha me hizo ir más veces al mostrador de la aerolínea que al baño: ¿están cien por ciento seguros que mi maleta cambió de avión igual que yo y llegará conmigo a Sidney? Pregunté tanto que las señoritas fueron cambiando la gentileza inicial por hastío pero para mí era importante confirmarlo. El tiempo me daría la razón.



Subí por fin al 777 en el que haría el último trayecto a Sidney y me metí, literalmente, en un burbuja: cené una ensalada fabulosa y un cordero fantástico, me cambiaron dos veces la almohada y buscaron hasta que encontraron una pijama talla S, me acomodé en la cabina en la que solo yo cabía, con mi pequeña humanidad, completamente estirada en la cama personal en la que retocé sin dificultad unas cinco horas, vi dos películas y hasta me despertaron para un fantástico desayuno antes de aterrizar. “Es mejor ser rico que pobre”… Lo sabía todo, absolutamente todo Pambelé.



Sol radiante pero una temperatura de apenas 11 grados. ¡Por fin! Pasé por inmigración radiante de descanso y felicidad y entonces, era como si Willie Colón y Lavoe se rieran de mí desde algún rincón del aeropuerto: la famosa maleta por la que tanto pregunté no cambió de avión conmigo y no llegó a Sidney. En vez de llegar emocionada a tomarme fotos con mi acreditación acabé en un supermercado, comprando lo más básico, para sobrevivir hasta volver a ver la maleta que, dos días después, no aparece.



Así que como diría un viejo narrador de fútbol, ‘aquí estamos con la misma alegría, la misma motivación, la misma expectativa y la misma ropa’. Y así seguiremos a la Selección Colombia que ha despertado una gran expectativa en este país, que tiene a cientos de colombianos apurando los asados y los planes para acompañar a Linda Caicedo y sus compañeras, que es ilusión pura de convertirse en la gran revelación del Mundial. El primer mundo tiene la virtud de no examinar mucho la apariencia de nadie y eso juega a mi favor. Una victoria en el debut contra Corea hará que la pinta e incluso el vía crucis sean solo una anécdota. Estar en el primer mundial femenino y cantar un gol nacional serán la cura de todos los males. A pesar de todo, ya llegó el día de mi suerte.