Batacazo de Corea del Sur: eliminó a Alemania del Mundial femenino

Después de perder contra Colombia, Alemania llegó con la obligación de vencer sí o sí a Corea del Sur en el último partido del grupo H, pero las asiáticas le hicieron la vida imposible a las teutonas y al final, empataron 1-1, resultado que las dejó eliminadas de la cita orbital.

Desde el minuto 6 empezó ganando Corea del Sur y Cho So-hyun fue la encargada de anotarle a Alemania con un sorprendente cabezazo que terminó adentro de la red.



Alemania supo sufrir y no encontró la mejor fórmula para empatar rápido, pero solo hasta el minuto 42 lograron el anhelado gol gracias a que Alexandra Popp fue quien anotó con el arco vacío.



Al final, Alemania intentó, pero no consiguió el gol y aunque tuvo uno anulado por el VAR, no lograron remontar, terminando eliminadas del certamen internacional, debido a que quedaron con cuatro puntos y la victoria de Marruecos a Colombia las sepultó.

¡GOL DE ALEMANIA! 🇩🇪



⚽ Popp empata el partido ante Corea y le da tranquilidad a las germanas, que por ahora se meten en octavos del #MundialFemeninoEnDSPORTS.



🫡 Tercer gol para la delantera en la #WWC



🎙️ @jfurlanich - @rodrigojcastro pic.twitter.com/Y0QlQ68JhB — DSports (@DSports) August 3, 2023