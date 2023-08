Misión posible: Colombia, a quebrar resistencia de Jamaica en Mundial

"No vinimos a ganarle a Alemania, vinimos a ganar el Mundial". Pues que sea entonces, que la derrota haya aterrizado las emociones, que la cortina del éxito vuelva a su lugar y que espere a lo que va a pasar en Melbourne, Australia, en unas horas... que madrugue.

La Selección Colombia Femenina enfrenta este martes (3:00 a.m. hora colombiana) a Jamaica por los octavos de final del Mundial Femenino 2023 y es apenas el cuarto de los siete partidos que las colombianas vinieron a jugar.

No se ganó nada todavía pero tampoco se perdió, más allá del 1-0 que nos asestó Marruecos. Era el único tropiezo que se podían permitir y, como dice Catalina Usme, ya fue: "pones los pies en la tierra y dices 'con tranquilidad', porque ni cuando ganamos somos las mejores ni cuando perdemos somos las peores. Se trata de ser mejor deportista, que a veces estés arriba y a veces te den una cachetada".



Y pegan duro las marroquíes pero no tanto para quebrar el ímpetu de una selección nacional que no se derrumba: "veo el semblante de las jugadoras y veo que quieren estar", decía el técnico Nelson Abadía. Tanto que hasta se exponen, como Manuela Vanegas, a sufrirlo desde la tribuna por culpa de una suspensión. Tanto como Ana Guzmán, Daniela Caracas o quien sea que ocupe su lugar, ante la oportunidad feliz de la propia gesta.



Del error quedó el aprendizaje: "no estuvimos con la suficiente intensidad, es uno de los factores por los que llega el gol de ellas"; reflexionaba Mayra Ramírez. Ahora solo queda la voraz necesidad de revancha: "El equipo va a salir a ganar, tenemos una final contra Jamaica, que este equipo crea en lo que tiene, el juego, somos un equipo grande, y estoy segura que el próximo partido saldremos con más ganas”, advertía Daniela Arias.



El rival es una versión de Alcatraz, una trampa defensiva gigante, que de tanto esperar, desespera: "No ha recibido goles y ha hecho uno, saben defenderse y eso en el fútbol es un arte, saben sacar resultados por su parte físico-atlética, pero a la vez tienen situaciones de juego interesantes que tenemos que replantear nuestro trabajo", advertía Abadía desde Melbourne.



Así que lo que viene es preparar el café para aguantar o para madrugar y prepararse para ver una versión de '300', una legión de luchadoras que intentará perforar el terreno rival al tiempo que abre caminos en media de la manigua para la pegada de Linda Caicedo, de Leicy, de Usme... de cualquiera que se vista de amarillo. No es un partido para el lucimiento sino para el aturdimiento: pegar primero, al mentón, letal, y resistir después.



La cábala de Usme tiene que ser premonitoria: "Yo del hotel en Sidney salí de espaldas porque, les dije, aquí voy a volver", anunciaba. Ahí se jugarán los otros tres partidos hasta la final, pero antes hay que salir vivo de Melbourne. Adiós a los fantasmas, bienvenida la nueva historia de Colombia superando por primera vez los octavos de final de una Copa Mundo. El esfuerzo valdrá la pena a partir de hoy. ¡Que venga el que venga!

Alineaciones probables

Colombia: Catalina Pérez; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Ana Guzmán; Lorena Bedoya, Daniela Montoya; Leicy Santos, Catalina Usme, Linda Caicedo; Mayra Ramírez. DT Nelson Abadía



Jamaica: Becky Spencer; Tiernnny Wiltshire, Allison Swaby, Chantelle Swaby, Deneisha Blackwood; Vyan Sampson; Cheyna Matthews, Atlanta Primus; Drew Spence, Jody Brown; Khadija Shaw



Estadio: AAMI Park, Melbourne

Árbitra: Kate Jacewicz (AUS)

Hora: 3:00 a.m. (hora colombiana

TV: Caracol, RCN, DSports