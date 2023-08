Dos cambios en Colombia para enfrentar a Jamaica: sorpresa en Mundial

La Selección Colombia enfrenta a Jamaica por octavos de final del Mundial Femenino 2023, un duelo que se anticipa muy cerrado en defensa y que probablemente se desequilibrará por una genialidad.

El técnico Nelson Abadía sorprendió con dos novedades en la alineación titular, una verdaderamente inesperada.

​

Se sabía que Manuela Vanegas no estaría por la suspensión y que su lugar sería para Ana María Guzmán, pero lo que no estaba en las cuentas era la ausencia de Daniela Montoya, cuyo lugar ocupará Diana Ospina.

​

​Estas son las once elegidas: