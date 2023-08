¡Agárrate Inglaterra! Colombia liquida invicto isleño y va a cuartos

Uno menos, faltan tres. Colombia aseguró su cupo a cuartos de final del Mundial Femenino 2023 con solvencia, con talento, con garra, con carácter, con todo lo que se necesita para creer que el séptimo, el mantra de las jugadoras, es posible.

El frío lo congeló todo menos el amor propio de un equipo brilló cuando pudo y que batalló cuando no hubo otra salida y se impuso 1-0 en una Melbourne gélida, que solo calentó el amor de un equipo convencido y una afición rendida de amor a sus pies.



Se oía una ovación cada vez que Linda tocaba la pelota y dos jugadoras de amarilla sobre cada pisada suya. Una ruleta en el ataque nacional, intercambiando posiciones permanentemente para abrir espacios. Un solo grito en las tribunas "Colombia, Colombia, Colombia" sin parar. Un viento helado que subía por los pies a la espalda cada vez que la pelota tocaba los pies de Shaw. Era exactamente el partido que veníamos a ver.



De hecho, en la primera media hora la única intervención de una de las porteras llegaba a los 26 minutos, el centro de Usme que sobró a Leicy y atrapó Spencer... la invicta. No caía Colombia en la trampa del centro al área, no erraban las centrales un solo rechazo, no salía en el cuadra Catalina Pérez hasta el minuto 39, no desaprovechaba Ospina la oportunidad de ser titular por Montoya y ganaban Mayra y Linda sendas amarillas para una central y una mediocampista antes del descanso. Todo muy ajustado al plan. Salvo el clima de refrigerador en la tribuna, ninguna queja.

​Y en el complemento, como seguramente se habló, líneas más adelantadas y a rematar: Ana, la más joven, levantó la carita a lo veterana, ubicó a Usme, midió el cambio de frente y ella, la goleadora histórica resolvió con solvencia ante una marcadora y la ex invicta Spencer: ¡Golazooooooo!!! rugió el AAMI Stadium.



Y pudo ser el empate cuando en el enredo en el área arañó un centro venenoso Catalina Pérez, y pudo ser el segundo cuando Leicy le sirvió un hermoso pase a Linda pero el mano a mano lo ganó la portera y Mayra no supo resolver el rebote... ¡y a quién carajos le importa el frío cuando duelen las manos de aplaudir!

​La ola, el ole, el Colombia, Colombia en este, otro estadio en el que fuimos locales en Australia, ayudaba a pasar el trago amargo de la decisión de Shaw de ir con todo el talento que le conoce el mundo por el empate jamaiquino. Probó el reflejo de Pérez y otra vez la portera respondió, le ganó el primer duelo de la noche a Daniela Arias y le hizo sacar una amarilla, encontró espacio pero le negó la pequeña gigante Leicy el remate, cundía el cansancio de las colombianas mientras el único que no se conmovía era el técnico Abadía... ¡Operación aguante!

​Qué historia hubiera sido si ese lujazo de Linda sacándose de encima la marca y encontrando espacio por izquierda hubiera terminado en gol, qué dicha si no se estrella en el palo el que debió ser el segundo de la noche, hasta calor se habría sentido en Melbourne si

Pero alcanzó con el 1-0 y esa es una dicha sin par, que paga la madrugada, la docena de tintos hoy antes del medio día, el frío que pone las manos color ahuyama y no deja sentir los pies aquí, a una vida de distancia. Colombia se cita con Inglaterra en Sidney. ¡Que venga lo que tenga que venir!