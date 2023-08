Colombia, imperial: jugó cuando pudo, batalló cuando tocó: así fue 1x1

Con ustedes, Colombia. Todos los que no habían acusado recibo del gran equipo que es, están notificados. Con autoridad, más allá del corto 1-0, clasificó a cuartos de final a fuerza de convicción, de sacrificio y de lucha pero también con talento. Así pasó por encima del invicto de Jamaica, uno por uno:

Catalina Pérez-7

Apareció por primera vez en el cuadro a los 37 minutos, respondió bien al único mano a mano con Shaw en el arranque. En el cierre del partido tuvo tres atajadas vitales y el público en el arco norte la ovacionó. ¿Spencer? No, Pérez, ¡Pérez!



Carolina Arias-6

Se impuso en los duelos por su banda, echó mano de experiencia cuando el físico falló. Sufrió al final, como el equipo, pero resistió.



Daniela Arias-7

Se aparecerá su sombra hoy hasta en los sueños de Shaw, a quien le ganó cada duelo hasta el minuto 70, cuando le tocó agarrarla de la camiseta y se ganó una tarjeta amarilla.

​

Jorelyn Carabalí-7

Solvencia pura en el rechazo, autoridad en la salida, entiende todo a la hora del cierre, del choque, del rechazo sin miedo a la tribuna

​

Ana Guzmán-8

Al que le van a dar, le guardan, y a ella le tocaba una llave de octavos de un Mundial de grandes: fenomenal asistencia para Usme en el primer tanto colombiano y personalidad de sobra para la marca por izquierda

​

Diana Ospina-7

Otra que tenía reservada una gran noche: reemplazó a la capitana Montoya y cumplió de sobra, con fortaleza en los choques e incluso proyecciones en ataque.



Lorena Bedoya-8

¡Qué partido bravo le tocó! Cubrió el medio campo, su oficina, sin dificultad pero se exigió a tope completando el trabajo de las centrales en el choque con las potentes jamaiquinas



Leicy Santos-7

No le cabe el corazón en el cuerpo: corre y mete y se para al lado de Shaw aunque no le haga no cosquillas y cree que puede marcar. Necesitaba un cambio desde los 60, pero no quería salir... no tenía por qué.

​

​Catalina Usme-9

¡Faraona! Fue la brújula de Colombia en el primer tiempo, buscó siempre la asociación, rotó en el frente de ataque y la que le quedó la resolvió a lo goleadora... ¡No te vayas nunca, Cata!

​

Linda Caicedo-8

Cada vez que le llegó la pelota bajó de la tribuna una ovación... y eso que apenas tuvo chispazos no por falta de actitud sino porque tuvo dos y hasta tres camisetas amarillas encima todo el partido. Una le quedó y le ganó Spencer.. verle la sonrisa pícara en la pantalla gigante del AAMI Stadium pagó más de una boleta

​

Mayra Ramírez-8

A todas las guerras con ella: su cuerpo, una armadura en el choque con las centrales, movilidad para rotar el puesto en ataque, una sola tuvo clara y no logró resolverla. Este Mundial le debe un gol



Daniela Montoya-6

Reemplazó a Leicy

Apenas le do tiempo de tocar la pelota. Ayudó, como siempre la capitana.