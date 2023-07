Así es que se debuta: Colombia, a golpe de talento, vence a Corea

¡Así era! Sin miedo, sin complejos, con la responsabilidad de un subcampeón suramericano, con la confianza que solo da el talento, con autoridad. El estreno mundialista de la Selección Colombia Femenina y su victoria 2-0 contra Corea del Sur no dan espacio a las quejas: todo se hizo bien, todo, todito, todo.

Ya no será en noviembre sino en julio el día de Santa Catalina. Fue su día en Sidney. La primera que levantó la mano para abrir la senda de la victoria fue Pérez, la arquera nacional, con una espectacular volada al minuto 11, cobro cruzado de So-Yun, y sendos controles de balón en las dos intenciones iniciales de las coreanas, que la probaron desde ambos costados, abajo y arriba, y la pillaron siempre bien ubicada. Nada sabían en Australia de la arquera 'gana-partidos' de Colombia. Aquí lo sabíamos de sobra.



Y había más, mucho más en este día de invierno que es soleado y helado al tiempo, que pintó de amarillo la tribuna en pleno día laboral en Sidney.



¡Mano! Rugió el estadio, clarito, sin discusión a los 28 minutos. ¡Gol! Gritó a los 30 tras el cobro suave, pleno de confianza, el anzuelo de desconcierto que mordió la arquera coreana. La otra Catalina, la goleadora histórica de Colombia, corrió directo al banquillo para celebrar su gol número 52 para su país. Se apellido, Usme; su nombre Catalina, la grande.



Y entonces el efecto esperado: Corea sintió el golpe, abrió espacios en su propia necesidad de empatar y eso para Linda Caicedo es una invitación irrechazable. Difícil decidir si fue su veloz proyección, su manera de encarar, su fabuloso remate, medido y potente, su ambición lo que le dio el primer gol en un Mundial de mayores. Lo bailó y lo cantó sin exageraciones, muy a su estilo, su amplia sonrisa infantil cubriendo su cara. A los 38 minutos la figura de Colombia les dio a los miles de colombianos lo que fueron a ver al Aussie Stadium. Ese instante de gloria, a sus escasos 18 años de edad, se llama felicidad.

Después fue aguantar una esperable pero anárquica reacción de Corea, que incluso dejó más huecos en la retaguardia, esos que pudieron aprovechar Leicy Santos y Usme en dos oportunidades. Por las dudas, otra vez Catalina, la portera, salvó su puerta antes del cierre del primer episodio. Después, para el segundo, fue una tarea de administración, de control con llegadas ya no tan claras pero siempre amenazantes de Daniela Montoya, de la propia Linda, de Leicy, que se fue agotada a 15 minutos del final.

Así Colombia firmó el debut que soñó y fue todo cabeza fría, valentía en cada choque y cada cierre, paciencia para aguantar la primera arremetida e inteligencia para aprovechar el desgaste rival después y finalmente talento de Catalina y Linda para el abrazo necesario en medio de un frío canalla a pesar del cielo azul. Viene Alemania, el de los seis goles en el debut, pero no encuentra a una Colombia necesitada sino confiada, segura de su enorme capacidad, firme. El sueño de la final no es una utopía cuando se empieza ganando. Primer objetivo, check. Hay seis más en la agenda.