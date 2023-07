Una noche épica, soñada, feliz: así venció Colombia a Alemania, 1x1

Colombia, contra todo pronóstico, venció 2-1 a la misma Alemania que venía de hacer seis goles en su debut y que era, y todavía es, candidata a campeona mundial. Una noche gloriosa, con rendimientos altísimos y una inspirada jornada de todas las jugadoras, coronó un esfuerzo supremo con una victoria agónica. Así la vimos 1-1:

Catalina Pérez-6

Estaba muy seguro en los cierres, iba bien a los balones aéreos a pesar de estar en desventaja con las alemanas, cubría sus palos de manera impecable. Cometió el penalti que puso en riesgo la victoria a un minuto del final, único lunar que no tapa todo lo demás.



Carolina Arias-6

Tuvo un par de momentos de duda en el inicio del partido pero sus compañeras supieron cubrirla, después hizo valer su experiencia y corrió inteligentemente para tapar su banda.

Daniela Arias-7

Qué partido: segura arriba, valiente en el choque, en cada cierre, en los duelos no perdió casi ninguno. Eran muchas y muy buenas y las fue despachando a todas.



Jorelyn Carabalí-8

Una de las figuras, más allá de que los focos apunten a los goles. Fenomenal en el uno a uno, impecable en los despejes aéreos, solidaria para cubrir a sus compañeras, infatigable hasta que salió en camilla. Popp va a tener pesadilla con sus rizos...

Manuela Vanegas-9

¿Qué decir de quien hace de un buen partido una gesta? Fue la única que creyó que, en el minuto 97, una le iba a quedar y su cabezazo lo celebraron miles en Sidney y millones en el país. Fue el respaldo de todas y una marcadora letal para las alemanas. Todo, absolutamente todo bien.

Daniela Montoya- 6

Cubrió su zona de pura canchera, se vio superada un par de veces por la carrocería alemana pero suo corregir a tiempo. Cumplió sin muchos excesos.



Lorena Bedoya-8

Otro figurón que extrañamente no va a las portadas: de medio hacia atrás fue la Kanté de la película, apareció en todas partes, en cada cierre, cada choque, se ganó una amarilla y la gestionó, se hizo sentir ante las potentes rivales que nunca entendieron cómo superarla.



Lady Andrade-7

Su sacrificio fue encomiable, su entrega en cada cierre. Con razón ocupó el lugar de Leicy, tenía la talla para salir a estorbar a las alemanas y lo cumplió a cabalidad.

Catalina Usme-6

A fuerza de carácter y liderazgo se ganó un lugar todo el partido, colaboró lo que pudo en recuperación pero fue fundamental para que el equipo creyera, hasta el final, en una victoria que merecía.

Linda Caicedo-9

La dueña del talento, la de la varita mágica, la que fueron a ver miles de fervorosos colombianos: una pintura de gol y una confianza que después le dio al menos dos opciones claras más. Un centímetro le dieron y les hizo la fiesta. ¡Bendito Dios es colombiana!



Mayra Ramírez-7

Era su partido: tenía la armadura que ninguna compañera tenía para ir a chocar contra cada alemana y no duró en usarla, pero además fue un dolor de cabeza con sus proyecciones por las bandas, sus pases precisos (el que le dio a Linda al cierre fue de lujo), su presión alta. Otra figura.



Leicy Santos por Andrade

Minuto 53

Colombia perdió un poco de presión pero ganó picante en el ataque y así fue como se logró la victoria agónica. El talento no pelea con nada.

Diana Ospina por Montoya

Minuto 67

Se ganó una amarilla merecida pero muy pronto, tuvo dificultades pero pro fortuna no se vio tan comprometida al final.1