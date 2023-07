Repaso de los batacazos históricos de Colombia en Mundial femenino

Los aficionados de la Selección Colombia femenina no paran de repetir una y otra vez la gran gesta que realizó en la segunda fecha del grupo H contra Alemania, donde lograron un 2-1 histórico que quedará guardado en la mente de todos los colombianos.

Esa victoria contra las alemanas, las dos veces campeonas mundiales, dejó a Colombia como favorita a ganar el grupo y dejar tambaleando a las teutonas, quienes ven el fantasma de no clasificar, aunque seguramente no les quitarán el sueño de sellar su tiquete a la próxima ronda y empezar a luchar por un título que no logran desde hace 16 años.



De igual manera, Colombia no sólo le ganó a Alemania, sino que dio su segundo batacazo en mundiales femenino, pese a que apenas llevan tres participaciones, siendo en Australia y Nueva Zelanda la primera vez que van siendo futbolistas profesionales, debido a que en Alemania 2011 y Canadá 2015 eran amateurs.



El primer Mundial de Colombia en 2011 fue para el olvido y apenas sumaron un punto, pero para la edición 2015, las colombianas empezaron a dar pinceladas de lo que venía para el fútbol femenino en un futuro.



Ya con un Mundial en sus espaldas, Colombia dio el batacazo en el grupo F de 2015, que compartía con Francia, Inglaterra y México, pero las cafeteras lograron dar la pelea y clasificarse como mejores terceras a octavos de final.

Sin embargo, el resultado más importante que había conseguido Colombia, fue la victoria a la potencia Francia, duelo que ganó 2-0 y con el empate que habían conseguido contra las mexicanas, sellaron su clasificación.



Ahora, 8 años después de esa gesta que tampoco se olvidó, se suma la victoria a Alemania y que a la postre, también sería el partido que les termine dando su lugar entre las dos mejores de la zona.



Estos fueron los resultados históricos:



Canadá 2015: Colombia 2-0 Francia, fase de grupos (terminaron clasificando)

Australia y Nueva Zelanda 2023: Colombia 2-1 Alemania, fase de grupos