Equilibrio perfecto: veteranas de Colombia guían a promesas en Mundial

Toda ilusión sólida se construye siempre sobre una base, un primer ladrillo que se planta en la estructura y que soporta todo lo que vendrá después. Y esa base en la Selección Colombia Femenina son las jugadoras más experimentadas, las que llegan al Mundial de Australia y Nueva Zelanda con la sabiduría de tres Copas del Mundo previas, nada menos que el terreno fértil en el que las promesas echarán raíces.

A esta edición del Mundial de mayores llegan cinco jugadoras con mucha cancha Sandra Sepúlveda, Daniela Montoya, Diana Ospina, Lady Andrade y Catalina Usme, quienes ya mataron los nervios en Alemania 2011 y Canadá 2015, esta última la única cita en la que se ha superado la primera ronda.



Leicy Santos, Catalina Pérez y Carolina Arias van por su segunda gran cita pues también estuvieron en esa expedición en Canadá



Precisamente de aquella Copa que dejó como feliz recuerdo una victoria contra Francia (goles de Lady Andrade y Catalina Usme) habla una la voz de la experiencia: Arias, con 32 años y una vida dedicada al fútbol, sabe bien la presión que le espera a sus jóvenes compañeras.



"Estoy agradecida con Dios por darme la oportunidad de jugar otro Mundial más, con mis compañeras, estamos contentas, emocionadas y anhelando el primer partido. La experiencia te ayuda a manejar las situaciones, a transmitir tranquilidad, a ver cómo te vas a enfrentar lo que te pasa. Se trata de darles confianza, saber que no somos perfectas, que tenemos que engranar y llevar esa energía y la alegría y para que se enamoren de nuestro fútbol", aseguró desde la concentración en Sidney, Australia.



Arias sabe que la planadora de la juventud no perdona y entiende que el reto no es solo ayudar a manejar la ansiedad de las debutantes sino estar a su altura, a la demanda física que traen y que se convierte para las experimentadas en un apasionante reto.



"Disciplina. Una jugadora experimentada para mantenerse en el nivel que trae la juventud no es fácil, ellas traen mucho talento, y solo así nos mantenemos las experimentadas en Selección", reconoce.



Carolina tiene un 'feeling' especial con Linda Caicedo, la figura de la selección nacional a quien ha podido acompañar en su crecimiento, pero no es la única de la que se siente responsable: "Tengo una linda amistad con Linda Caicedo, pero aquí es importante también Ana, queremos que estén tranquilas, que disfruten el Mundial, no importa quién se equivoque sino quien está detrás para corregir, estoy feliz de tener a todos mis amiguitos en un Mundial", asegura Carolina.



Ahora es momento de mantener la cabeza fría, tan cerca del debut contra Corea del Sur. Su trabajo es canalizar los nervios hacia la motivación y hacer que la espera no desespere. Para eso se suman las veteranas a los nuevos procesos: la clave del éxito es el equilibrio.





*Futbolred está en el Mundial Femenino de la Fifa 2023 gracias al apoyo de Movistar Colombia