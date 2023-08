Catalina Pérez no puede sola: portera colombiana no duda en el Mundial

En manos de Catalina Pérez descansa la Selección Colombia. Lo hizo contra Corea, contra Alemania y por centímetros contra Marruecos, pero no puede, aunque lo intente, con todas las tareas sola.





“Queríamos más, teníamos esa espina, pero es una noticia bonita ser primeras y cumplir el objetivo y somos las representantes de América Latina. Tenemos que estar orgullosas, hay que aprender de esto y mejorar”, dijo tras la derrota 1-0 contra Marruecos.



La película del penalti se repite lento y constante: “No seguimos bien la segunda jugada, fue desafortunado, tenia que estar atenta… quería darles eso a mis compañeras. He sentido tanto amor de ellas que yo quiero responderles a ellas, al país”, aseguró Pérez.



Y lo ha hecho, no solo por las atajadas a balón en movimiento sino porque cada partido intenta el penalti salvador de este jueves hasta que se le da.



Cada estirada es una palmada en la espalda de Werder Bremen de Alemania, su próximo destino. Cata, la rubia que anda por la vida con un morral, una maleta de mano y un balón y que habla cuatro idiomas, es la reina de la adaptación. Después de jugar en España e Italia y ya con 28 años de edad ve todo de otro color: no hay reproches, solo retos, solo enfoque en el séptimo partido, solamente Selección Colombia.



De esa habilidad echará mano ahora que las cosas no salieron tan bien, con la banda sonora de la afición colombiana, siempre presente en cada estadio australiano: “Seguimos enfocadas. Uno se siente local donde va, lo agradecemos de corazón porque hace una diferencia enorme”, concluyó.



*Futbolred está en el Mundial Femenino gracias a Movistar, el internet fijo más rápido de Colombia