Otro batacazo en Mundial: adiós a Francia, bienvenidas las 'Matildas'

Otro candidato al título se despidió de un Mundial Femenino 2023 que pasará a la historia como uno de los más impredecibles de la historia.

En una eterna definición por penaltis, Australia eliminó a Francia de la Copa Mundo, un resultado completamente inesperado pero que premió al que más hizo por todo el partido. Acabó 7-6 la cuenta. Casi empieza el partido de Colombia y no terminaban...



La tanda de penaltis fue tan igualada como el juego: falló Bacha el primero para Francia, Foord cambió el suyo por gol, anotó Diani a su turno y metió presión y justo falló la australiana Catley; celebraron Renard y Kerr y la cuenta estaba otra vez igualada; Fowler y Le Sommer igual; fue la arquera francesa Arnold pero falló y tuvo la suerte que también lo hizo Perisett; fueron al cobro Gueyore y Gorro y convirtieron y luego Karchaoui y Yallop y esto parecía que no tendría fin.



Apareció el VAR para pillar adelantada a la aquera Arnold en el cobro de Dali y de nuevo falló la francesa, y entonces de pura fortuna el cobro de Hunt se estrelló en el travesaño. Y a todo esto se cobrarían 20 penaltis. ¡Increíble! Hasta que se paró al frente de la pelota Bechó y falló por Francia, lo que aprovechó Vine para llevar a su selección a un logro absolutamente histórico: su primera semifinal.



Siempre hizo más por el partido el dueño de casa, muy empujado por el apoyo de su público, pero fue Francia el que generó las mejores opciones al inicio: lo tuvo Diani a los 7 minuto pero se le fue apenas abierto el remate, desperdició Lakrar a los 12 frente al arco y Le Sommer, a quien le faltó un tris de puntería y otra vez Lakrar para un atajadón de la arquera Arnold, la más exigida en el inicio del juego.

​

​Pero ninguna fue tan clara como el fantástico remate de Fowler que, como un fantasma, sacó de Almeyda viniendo de atrás, con precisión total para sacar la pelota en la raya sin que tocara la mano.

​

​En el complemento de nuevo lo intentaría Fowler pero respondería Le Sommer con otra buena ocasión. Y entonces, el cambio que transformó al local: llegó Sam Kerr al partido y fue mucho más claro el ataque de Australia. Raso, de nuevo Fowler y la propia Kerr tuvieron muy claras ocasiones pero fue la fortuna la que salvó a las francesas y las llevó al tiempo extra.

​

Allí, precisamente, la mejor ocasión de gol fue para Francia, que celebró el gol pero la jugada fue anulada por clara falta de Renard. De nuevo las europeas tuvieron otra tremenda ocasión en el tiro de Becho al que voló Arnold para sacarla, a mano cambiada. Impresionante.

​

Y así se fue el tiempo hasta los penaltis y entonces la suerte marcó el camino de XX a la semifinal, donde se medirá al ganador de la llave Colombia vs Inglaterra.



*Futbolred está en el Mundial Femenino 2023 gracias a Fibra Movistar, el internet fijo más rápido de Colombia