Matildas logran milagro: por primera vez Australia da valor al fútbol

En Australia se nota de inmediato: de los 15 o 20 canales abiertos de deportes en la guía de TV hay varios de Footy (el deporte nacional), de cricket, de rugby, hay hasta de la Premier League de Lacrosse, pero de fútbol, o de 'soccer' como lo llaman los locales, nada en absoluto. No es que no les guste, es que no les interesa.



Solo hay una forma de ver los partidos del Mundial Femenino 2023 del que son sede y es un canal pago, que cuesta cerca de 100 mil pesos colombianos... ¡el mes!



Por eso llama tanto la atención que, de repente, los mismos taxistas que antes preguntaban quién juega, ahora salgan a trabajar con buzos con el amarillo y verde de la bandera y al ver las credenciales de prensa cuenten, sin que les pregunten, dónde vas a ir a ver a las Matildas.



Así les dice, en tono cariñoso, a las jugadoras de la selección local, las que, súbitamente, han logrado que a todos les importa el 'soccer'. La primera clasificación en la historia a la semifinal de una Copa Mundo, en ambas categorías, tiene al país de cabeza con las suyas: una alucinante tanda de penaltis contra Francia, candidatazo al título, en cuartos de final era el toque que faltaba para que la moda de las 'Matildas' se instalara definitivamente.



Y esa ola amarilla lo cubre todo: el primer ministro Anthony Albanese prometió un día festivo si el equipo gana la Copa del Mundo.



En las principales ciudades del país se ampliaron los 'Fan Fest', sitios designados por la FIFA para los aficionados: En Sydney se lleva a cabo en Tumbalong Park, en Melbourne en Federation Square, en Brisbane en South Bank, en Adelaide en Festival Plaza y en Perth en Forrest Place.



Pero no solo eso: el AMMI Park, donde Colombia venció en primer ronda a Corea y Alemania, se abrirá al público para seguir el juego, pues en el Olympic Stadium, con capacidad para 80.000 personas (ahí perdió Colombia contra Inglaterra), no hay pantallas gigantes que alcancen. En Melbourne se abrirá nada menos que el Rod Laver Arena, el icónico escenario del Abierto de Australia de tenis, para dar paso al 'soccer' por primera vez y en los bares temáticos de deportes las reservaciones se agotaron el mismo día de la clasificación a la semifinal contra Francia.



El impacto de las Matildas se mide en dinero contante y sonante: las industrias minorista y de viajes en todo el país reportaron un impulso económico de $7.600 millones de dólares. con expectativas de que una victoria contra Inglaterra pueda mejorar esas cifras, las que eran, en el momento de solicitar la sede del Mundial, un cálculo imposible



"Los equipos de la Copa Mundial Femenina están atrayendo multitudes récord y también están generando gastos récord en nuestros hoteles y tiendas minoristas", dijo Luke Latham, gerente general de Airwalles para Australia y Nueva Zelanda.



Este miércoles, en Sydney, Australia decidirá contra Inglaterra si logra la impensable gesta de llegar a la gran final. Por apoyo no podrán quejarse, Más de 25 millones de hinchas sueñan con sus Matildas.