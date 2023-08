Jugadora española elogió a Linda: 'No piensas que tiene 18 años'

Linda Caicedo ha sido, quizás, el punto más alto de la Selección Colombia en lo que va disputado del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. La atacante, que ha tenido unos años de ensueño, marcó un golazo frente a Alemania que dio la vuelta al mundo.



Entre muchos elogios, aparecieron las palabras de la jugadora española Athenea del Castillo, que comparte con "Caicedito" en el Real Madrid Femenino.

“Tú la ves y no piensas que tiene 18 años. Que me explique un poco cómo ha metido ese gol porque en los entrenamientos eso no lo hace, así que me lo explique un poco”, dijo la futbolista de la Selección de España.



“Le he escrito un mensaje, la he felicitado, tengo una buena relación con ‘Caicedito’, la llamo así porque todavía es una bebé... pero todo lo bueno que le pase muy contenta por ella”, afirmó la delantera.