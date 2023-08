Así quedó el primer cuadro de cuartos de final del Mundial femenino

Países Bajos derrotó en los octavos de final del Mundial femenino y con una victoria 2-0 a Sudáfrica, selló su clasificación dentro de los ocho mejores, mientras que, en el otro partido, Suecia hizo lo mismo al eliminar a la vigente campeona, Estados Unidos a través de la vía del penalti.

Tras estas dos victorias tanto de las neerlandesas como la de las suecas, se definieron las primeras llaves de los cuartos de final del Mundial femenino 2023 Australia y Nueva Zelanda.



En la primera llave del cuadro quedó instalada España vs Países Bajos y en la otra Japón vs Suecia. Los ganadores de estos dos partidos se enfrentarán en semifinales.



¿Cómo quedó primer cuadro de cuartos de final y cuándo se jugará?

​

España vs Países Bajos

Día: 10 de agosto

Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)



Japón vs Suecia

Día: 11 de agosto

Hora: 2:30 a.m. (hora de Colombia)