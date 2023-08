Lucharán por la final: así quedaron semifinales del Mundial femenino

El Mundial femenino sigue dando sorpresas y pese a que no hay ninguna selección que haya sido campeona, aún se mantienen de pie algunos países que tienen historia y quieren soñar con el anhelado título.

Las semifinalistas del Mundial femenino terminaron siendo España, Suecia, Australia e Inglaterra, quienes ahora intentarán llegar a ese último partido que da el trofeo.



La última en lograr su cupo a la semifinal fue Inglaterra luego de su victoria 2-1 sobre Colombia en un partido que supo sufrir y trabajar para poder remontar tras ir perdiendo.



De esta manera, las semifinales quedaron definidas y martes 15 de agosto y el miércoles 16 se disputarán las llaves entre España vs Suecia y Australia vs Inglaterra.



Programación para semifinales del Mundial femenino:



España vs Suecia

Día: martes 15 de agosto

Hora: 3:00 a.m. (hora de Colombia)



Australia vs Inglaterra

Día: miércoles 16 de agosto

Hora: 5:00 a.m. (hora de Colombia)