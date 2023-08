¡Péguenle de afuera! Armas de Colombia para tumbar muralla de Jamaica

Se requiere una combinación de todas las formas de lucha y una dosis gigante de paciencia. Eso está demostrado.



Colombia requerirá de una cabeza fría y una persistencia a toda prueba para derrumbar una muralla de Jamaica que parece hecha a toda prueba. En toda la primera fase no encajó un solo tanto, no pudieron Francia y Brasil, este último eliminado precisamente por las isleñas, pero tiene que ser posibles este martes, en los octavos de final del Mundial Femenino 2023, para que la meta de la final aún sea posible.



¿Cómo vulnerarlas? No será en el juego aéreo porque ya Francia demostró que es como llevar a las jamaiquinas de paseo por uno de los hermosos jardines de Melbourne: se regocijan rechazando balones al área.



No será a ras de suelo porque ya Brasil creyó que iba a ser ese el camino y se repitió tanto con centros largos sin destino o toques cortos e inofensivos, que por eso está en casa y no en la Copa Mundo.



¿Entonces? Si el rival se cierra, la única vía posible es la media distancia. Tiene sus riesgos pero hay tanto en Colombia para sacarle provecho que ignorar esa vía sería un franco desperdicio.



Colombia, en este Mundial, se ha hecho fuerte rematando desde afuera: según datos de Opta, a Corea le hizo 8 tiros, a Alemania 5 y a Marruecos 3. Por eso perdimos contra estas últimas...



En fin. La nómina tiene al menos media docena de buenas pateadoras que invitan a la ilusión y a la sorpresa.

En lo que va del certamen en Australia, los remates desde afuera del área se han intentado siempre: Catalina Usme lleva 5, Mayra Ramírez 3, Lorena Bedoya 3, Linda Caicedo 2, Leicy Santos 2 y Manuela Vanegas 1.



¿Ya notaron que Linda embocó sus dos intentos, uno en carrera por el gol más bonito del Mundial? Moraleja: ¡Hay que patear de afuera!



