¿Cómo hacerle un gol a Jamaica? ¡Qué tortura! Así es rival de Colombia

'Jamaica bajo cero', aquella película de los 90 que relataba las peripecias de un equipo isleño en unos Juegos Olímpicos de Invierno, bien puede ser el spoiler de lo que estamos viendo en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

La rival de la Selección Colombia, este martes por los octavos de final, dejó incluso de existir en el ranking FIFA hasta 2014, cuando empezó un proceso que en muchos puntos se parece al de Colombia y ya dejó en el camino nada menos que Brasil, con Martha a bordo, fuera de la competencia.



A esta cita las llamadas 'Reggae Girlz' llegaron con un bronce en el Campeonato Femenino de la Concacaf y el primer lugar de su grupo en la eliminatoria, siempre bajo el mando de Lorne Donaldson, el DT que se fue en 2022 pero volvió en 2022 para hacer una profunda renovación y empezar a abrir espacio a una brillante y joven generación. Un camino parecido al de Colombia, sin duda.



Y puede que, deportivamente, el nombre de Jamaica no diga mucho pero evidentemente es un prejuicio: el equipo, que puede pasar de un 4-5-1 a un 4-1-4-1 sin problema, es una auténtica fortaleza defensiva y en los tres partidos de la primera fase, por el grupo H, no ha recibido ninguna anotación en contra, con todo y que enfrentó a Francia y a Brasil.

¡Hágales un gol!

Jamaica se basa mucho en el tremendo trabajo de Becky Spencer (32 años, 1,67m), portera del Tottenham de Inglaterra y una de las figuras de esta Copa Mundo en la que llama la atención su liderazgo y su valentía para reclamar apoyo: "Nos hemos sentido profundamente subestimados. Esperamos que nos estén mirando y tomándonos en serio ahora y que puedan darnos lo que merecemos", dijo tras la clasificación a octavos, que se hizo sin partidos de preparación por falta de respaldo de la federación local. En todas partes es una lucha...



Después tiene un cuarteto posterior que puede jugar tres días seguidos a despejar balones aéreos sin problema: así le sacó un punto a Francia en el debut y eso que hubo más de 20 remates de las europeas. Tan solventes son que no llegan siquiera a sufrir el partido. Y no, tampoco el juego a ras de suelo les hace daño pues son muy rápidas, físicamente potentes en los duelos directos y tienen una sincronización alucinante para hacer caer a las rivales en fuera de lugar. Pregúntenle a Brasil...



¿Y de los goles, qué? Jamaica solo anotó una vez, en la victoria 1-0 contra Panamá, que le dio la clasificación pues sus otros duelos, contra francesas y brasileñas, terminaron 0-0. El único tanto fue obra de una zaguera central, Swaby. Porque hasta en eso son infalibles las defensoras.



Sin embargo, las responsables de la marca hacen esos daños porque aprovechan la sombra de Khadija Shaw, más conocida como 'Bunny', apodo que le pusieron de niña por su gusto por las zanahorias. La temible atacante del Manchester City, que se cansó de anotar en las categorías universitarias de Estados Unidos y en el Burdeos francés, acumula tantas defensoras rivales para la marca que, si no hace ella los goles, abre espacios para que sus compañeras los hagan. Por si faltaran riesgos, anoten este nombre: Jody Brown y Trudi Carter, jugadoras que van por los extremos y son muy, muy punzantes.



Así que sí, nos libramos de Francia al menos en esta instancia (si ganan Colombia y Francia se cruzarán en cuartos), pero el rival no es ni mucho menos sencillo. Sueñan con repetir el final de Jamaica Bajo Cero.. No les haremos spoiler pero les anticipamos que Colombia va por un final de la historia muy distinto.



