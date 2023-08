Ana Guzmán cumple sueño en el Mundial: 'es como volar con las águilas'

Aún no tiene cédula pero es titular en un Mundial Femenino de mayores de Australia y Nueva Zelanda, nada menos que en unos octavos de final, en la que además es su tercera CopaMundo en el último año.

¿Qué? Es el sueño cumplido de Ana María Guzmán, quien fue confirmada como titular por el técnico de la Selección Colombia para el duelo de este martes (3:00 a.m. hora colombiana) contra Jamaica.



"Es una oportunidad muy hermosa, una bendición para mí, para mi familia y mis compañeras; el profe siempre me ha apoyado, ha formado mi carácter, me ha apoyado, ahora a disfrutar con responsabilidad", explicó.



Nacida en Mistrató, Risaralda, hace solo 18 años, el fútbol le da ahora la oportunidad de abrir sus alas: "Esto es como estar volando con las águilas, es diferente a todas las categorías, es competir contra las mejores del mundo", afirmó, emocionada.



Aunque su posición habitual en el equipo Sub-17 fue de lateral derecha, esta vez aparecerá por el otro costado, como reemplazo de Manuela Vanegas, suspendida por amarillas: "Donde me pongan funcionó con tal de jugar. Es una alegría inmensa, esper dar lo mejor de mí y disfrutar".



El día a día del entrenamiento le ha permitido estar lista para un reto inesperado pero emocionante: "Nos preparamos física y espiritualmente, sabemos lo que hemos trabajado para estar acá. Es un Mundial muy físico, muy fuerte mentalmente. Admiro en eso a los compañeras que son un gran ejemplo para las que estamos empezando"; afirmó.



Los periodistas internacionales, maravillados con la presencia de Linda Caicedo, le consultaron a quien fuera su compañera en el subcampeón mundial Sub-17 por la experiencia de jugar junto a ella: "es una referente más, da mucho ejemplo de salir adelante y que los sueños de cumplen, tiene los mismos sueños que yo y verla cumplirlos es como si yo lo hiciera también. Ha vivido momentos muy duros y tiene u corazón muy bondadoso, eso es de admirar".



De hecho, ella y Linda serán el tándem por la banda más joven de toda la Copa Mundo y eso, lejos de intimidarla, la motiva: "estamos aquí porque tenemos la capacidad", dijo.



¿Duerme bien desde que sabe que jugará su primer partido en un Mundial de mayores? "¡Obvio! Duermo bien, esta es una emoción muy elegante. Estoy muy tranquila, disfruto cada momento Dios nos pone las cosas es el momento en que las podemos afrontar".



*Futbolred está en el Mundial Femenino gracias a Fibra Movistar, el internet fijo más rápido de Colombia