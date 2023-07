Deber cumplido: itinerario de Colombia después de vencer a Alemania

La Selección Colombia hizo un trabajo encomiable contra Alemania, un esfuerzo gigante y una exhibición de buen juego que difícilmente se borrará pronto de la memoria.

La victoria agónica 2-1 pero también el desarrollo mismo del partido, con esa fortaleza y esa disciplina minuto a minuto, implican un trabajo físico y mental enorme. Por eso ahora es momento de descansar, recuperarse y encontrar más energías para el cierre del grupo H, pues la tarea aún no está hecha.



Por eso se canceló la jornada de entrenamiento prevista para este lunes, porque era preferible soltar tensión y ocupar la mente en otras cosas antes del duelo de este 3 de agosto contra Marruecos.

El grupo prefirió darse un día de descanso y organizar un paseo por la ciudad, un viaje en ferry, para darle la vuelta a la página. La tarea no es nada sencilla después del impacto mundial que ha tenido la victoria de este domingo contra una candidata al título del Mundial Femenino 2023, pero sí que se necesita ocupar la mente en otras cosas... o incluso no ocuparla, no pensar más en esos goles de Linda Caicedo y Manuela Vanegas... ¡como si fuera tan fácil!

Este martes, en horas de la tarde, el equipo tiene dispuesto el viaje a Perth, donde en la noche del miércoles se medirá a Marruecos, duelo en el que solo sumando ya tendrá un pie en los octavos de final. Está muy cerca pero falta ese último paso contra un rival que parecía vencido tras ser goleado por las alemanas pero ahora hace cuentas tras vencer 1-0 a las coreanas.

Son casi seis horas de vuelo y dos horas menos en la diferencia horaria con respecto a Sidney, un tema que suma a la logística de la selección nacional. Está prevista una práctica más en las horas de la mañana antes de emprender este nuevo viaje. La meta, como han dicho siempre, es volver a Sidney, sede de la gran final de la Copa Mundo.



