Objetivo, Marruecos: Colombia vuelve a la oficina para cerrar grupo H

Había que desconectarse, soltar tensión, pensar en otra cosa... o mejor, no pensar. El cuerpo y la mente necesitan descanso y eso hizo la Selección Colombia en Sidney, que estuvo en modo turista este lunes, sorprendiendo a más de uno que pudo verlas en el ferry y hasta tomarse fotos en el espacio de la Conmebol en territorio australiano.

Daniela Arias contó que se levantaron tarde, que tuvieron crioterapia y recuperación con fisioterapia y luego se dejaron ver, relajadas, por la ciudad. Contrario a lo que muchos piensan, el viaje para ellas transcurre en los hoteles y las canchas de entrenamiento y muchas veces ni conocen las ciudades que visitan.



La agenda ahora marca un viaje a Perth, un desplazamiento de unas cinco horas y media en avión, y una disposición de trabajo particular: el entrenamiento se hará en la noche en esa ciudad este mismo Primero de agosto.



Queda la mañana del 2 de agosto para un trabajo específico más antes del partido, los reconocimientos de la cancha y jornadas de atención a prensa y nada más, que ruede la pelota, que venga una victoria más contra Marruecos para no estar haciendo cuentas y, con el pleno de puntos, ser líderes del grupo H. Es la apuesta más segura.



El grupo se mantiene sano y motivado, no hay situaciones médicas de incapacidad por el momento, más allá de los golpes que acusaron jugadoras como Mayra Ramírez, Jorelyn Carabalí y Daniela Montoya, especialmente. Hubo tiempo para que la fisioterapia les permita la recuperación total de cara al duelo contra las marroquíes.



