Abadía confirma a Guzmán y avisa: 'Tenemos que ser más competitivos'

A horas del partido de octavos de final del Mundial Femenino 2023, entre la Selección Colombia y Jamaica, la imagen es de tranquilidad, de seguridad, de confianza.

Es lo que ha querido transmitir el técnico Nelson Abadía, quien confirmó a Ana María Guzmán como reemplazo de la suspendida Manuela Vanegas y habló de las fortalezas del rival pero también de las bondades de la selección nacional para superar el obstáculo de las isleñas, que no han recibido ningún gol en contra en lo que va de la Copa Mundo.



"En el fútbol no hay misterios, si traemos 23 jugadoras es porque sabemos del talento que tienen. Ana trabaja conmigo desde que tenía 12 años, sé de su carácter, de su personalidad, del fútbol que ella tiene, que interpreta muy bien lo que es estar en selección. Este es su tercer Mundial en un año, sabe lo bien que trabaja y tiene confianza del cuerpo técnico", dijo.



¿Más cambios?



Desde que elegimos la nómina sabíamos la jerarquía de nuestras futbolistas. Hay códigos en el fútbol, equipo que gana se mantiene, las otras piezas entran de acuerdo a lo que se presenta en el torneo y el equipo, la nómina es de momentos y hay que tenerlos en cuenta. Se nos dio lo situación de Manuela, ha jugado conmigo en los dos perfiles, sé de su capacidad, otras jugadoras pueden entrar porque están en la capacidad.



El primer gol a Jamaica



Sabemos que tiene Jamaica es un equipo muy difícil en defensa y es válido saber defenderse, es como el arte de saber atacar y tener equilibrio. La esencia es el balón es lo que debe tener Colombia, si fuerte. Hay que contrarrestar ese factor defensivo sin descuidar el contraataque en el que son muy fuertes.



La estrategia



Hay que saber las tendencias en cada fase: en la primera es sumar los puntos rápidamente, después en cada fase te da una tendencia, la actual, pro el trajín de las jugadoras después de una primera fase muy intensa, va menoscabando la parte físico atlética y tenemos que ser muy inteligentes, tener solidez, administrar la pelota.



La exigencia de un Mundial siempre será muy fuerte, tenemos que ser aún más competitivos, Colombia tiene buena expresión futbolística, tenemos buen pie, oficio, desequilibrio. Pese a que se perdió contra Marruecos se jugó bien, nos desesperamos en el momento de la definición pero es parte del trasegar. No somos favoritos pero queremos llegar a instancias finales.



Dirigir a Linda Caicedo



Estos seis años se ha consolidado el esfuerzo, vengo trabajando con Linda en el Valle y a Ana en Risaralda desde que tenían 12 años, hemos ido creciendo con ellas para que sean lo que son hoy.



Cansancio



Hemos tenido en lo físico mucho cuidado, no pudimos entrenar por viajes y llegadas de noche, hemos tratado de hacer una recuperación tardía y rápida y el grupo está bien. Siempre hay cosas que uno se reserva para el partido. Estamos analizando el juego, sabemos lo que hicimos en primera ronda, no fuimos finas ni claras contra Marruecos, pero este será un partido distinto, de manejo e inteligencia.



*Futbolred está en el Mundial Femenino gracias a Fibra Movistar, el internet fijo más rápido de Colombia