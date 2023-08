Tres claves de Inglaterra, rival de Colombia en cuartos del Mundial

La Selección Colombia se ha citado con Inglaterra en los cuartos de final del Mundial Femenino 2023. ¿Qué esperar? Esa es la cuestión.

El equipo de la neerlandesa Sarina Wiegman sembró dudas en su afición y la prensa en Melbourne, que criticó duramente el proceso. Sí venció a China (6-1), Haití (1-0) y Dinamarca (1-0) Tiene todo el talento pero también hay debilidades. Así es el próximo rival en Sidney



Fue campeona de la Eurocopa de 2022 tras superar a Alemania en la final y de la Finalissima, en Wembley, fase en la que aprovechó errores y se impuso en definición por penaltis. ¿Qué pasó?



Lesiones clave



Inglaterra se presenta a la Copa Mundo sin Beth Mead, la delantera de Arsenal que sufrió lesión de ligamento cruzado de su rodilla. Mead anticipó otra baja por lesión de Leah Williamson, también a largo plazo por lesión (cruzado) una situación que obliga a hacer cambios.



Aunque no está lesionada, no juega Lauren James por su expulsión contra las africanas.



Fallas en el plan



Mucho se criticó a la DT por el planteamiento pero especialmente por los problemas para responder al dominio nigeriano. No ganaron muchos duelos limpios y hubo pocas opciones de gol.



Nigeria dejó una lección: incomunicó a defensores y atacantes del medio hacia su zona y ya no sufrió más.





¡Futbolred está en el Mundial Femenino gracias a Fibra óptica Movistar, el internet fijo más rápido de Colombia