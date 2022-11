Sadio Mané sonríe, el fútbol sonríe: Senegal lo incluyó en 26 a Qatar

👌🏾 La liste des joueurs pour la Coupe du Monde 2022 ✅ 🇸🇳

.

.

The list of players for the 2022 Qatar World Cup. ✅ 🇸🇳

.



Lista oficial de Senegal ✅ 🇸🇳

.#football #senegal #worldcup #sadiomane #sm10 #worldcup #FIFAWorldCup #list #leaked #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/eyHmvOU1mn