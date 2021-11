Tabla de posiciones en la penúltima fecha de Eliminatorias europeas

Partidos pendientes de la penúltima jornada



Moldavia vs Escocia

Italia vs Suiza

Hungría vs San Marino

Irlanda del Norte vs Lituania

Austria vs Israel

Inglaterra vs Albania

Andorra vs Polonia

Dinamarca vs Islas Faroe





Tabla de posiciones en la penúltima jornada

* Cupo directo al Mundial

** Repechaje



GRUPO A



1. Portugal - 17 puntos (7 PJ)*

2. Serbia- 17 puntos (7 PJ)**

3. Luxemburgo - 9 puntos (7 PJ)

4. Irlanda - 6 puntos (7 PJ)

5. Azerbaiyán - 1 punto (8 PJ)



GRUPO B



1. España - 16 puntos (7 PJ)*

2. Suecia - 15 puntos (7 PJ)**

3. Grecia - 9 puntos (7 PJ)

4. Georgia - 7 puntos (8 PJ)

5. Kosovo - 4 puntos (7 PJ)



GRUPO C



1. Italia - 14 puntos (6PJ)*

2. Suiza - 14 puntos (6 PJ)**

3. Bulgaria - 7 puntos (8 PJ)

4. Irlanda del Norte - 5 puntos (6 PJ)

5. Lituania - 3 puntos (7 PJ)



GRUPO D



1. Francia - 12 puntos (6PJ)*

2. Suiza - 9 puntos (7 PJ)**

3. Finlandia - 8 puntos (6 PJ)

4. Bosnia - 7 puntos (6 PJ)

5. Kazajistán - 3 puntos (7 PJ)



GRUPO E



1. Bélgica - 16 puntos (6PJ)*

2. República Checa - 11 puntos (7 PJ)**

3. Gales - 11 puntos (6 PJ)

4. Estonia - 4 puntos (6 PJ)

5. Bielorrusia - 3 puntos (7 PJ)



GRUPO F



1. Dinamarca - 24 puntos (8 PJ)*

2. Escocia - 17 puntos (8 PJ)**

3. Israel - 13 puntos (8 PJ)

4. Austria - 10 puntos (8 PJ)

5. Islas Faroe - 4 puntos (8 PJ)

6. Moldavia - 1 puntos (8 PJ)



GRUPO G



1. Países Bajos - 19 puntos (8 PJ)*

2. Noruega - 17 puntos (8 PJ)**

3. Turquía - 15 puntos (8 PJ)

4. Montenegro - 11 puntos (8 PJ)

5. Letonia - 5 puntos (8 PJ)

6. Gibraltar - 0 puntos (8 PJ)



GRUPO H



1. Rusia - 22 puntos (9 PJ)*

2. Croacia - 20 puntos (9 PJ)**

3. Eslovaquia - 11 puntos (9 PJ)

4. Eslovenia - 11 puntos (9 PJ)

5. Malta - 5 puntos (9 PJ)

6. Chipre - 5 puntos (9 PJ)



GRUPO I



1. Inglaterra - 20 puntos (8 PJ)*

2. Polonia - 17 puntos (8 PJ)**

3. Albania - 15 puntos (8 PJ)

4. Hungría - 11 puntos (8 PJ)

5. Andorra - 6 puntos (8 PJ)

6. San Marino - 0 puntos (8 PJ)



GRUPO J



1. Alemania - 24 puntos (9 PJ)*

2. Macedonia - 15 puntos (9 PJ)**

3. Rumania - 14 puntos (9 PJ)

4. Armenia - 12 puntos (9 PJ)

5. Islandia - 9 puntos (9 PJ)

6. Liechtenstein - 1 puntos (9 PJ)