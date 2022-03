Sorteo Mundial Qatar 2022: Agüero y otros futbolistas en la ceremonia

Ya se acerca el sorteo del Mundial 2022 en Catar, pues todo parece ya estar listo para que el viernes primero de abril llegue y marque las 11 de la mañana en Colombia para poder sintonizar el evento que demostrará la suerte de las 32 selecciones que disputarán el prestigioso torneo que acapara la mirada de todo el mundo. La FIFA anunció quienes se encargarán de conducir el evento, y los ocho futbolistas que estarán sacando los bolilleros con las papeletas de los países que conformarán cada grupo. Vale la pena demarcar que la ceremonia se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha (Catar) contando con más de 2000 invitados.

Primero que nada, el ente que rige el fútbol mundial, la FIFA dio a conocer que el brasileño Cafú, y el alemán, Lothar Matthaus estarán encargados de conformar los grupos. En este magno evento, los presentadores serán tres reconocidos personajes, Carli Lloyd, ex jugadora de la Selección de Estados Unidos, Jermaine Jenas, ex jugador británico, y Samantha Johnson, presentadora jamaiquina y británica.

Sobre este rol que va a tener en el evento, Carli Lloyd dijo, ‘será un honor vivir de nuevo el ambiente de la Copa Mundial, esta vez como presentadora del sorteo masculino. Como aficionada, he seguido de cerca la clasificación y como ex futbolista estoy deseando compartir escenario con semejantes leyendas’. Lloyd dirigió su Selección en 2015 y 2019 para alzar la tercera y cuarta Copa del Mundo de los Estados Unidos, además de ganar el Balón de oro en 2015, y el Premio The Best en 2019.

Por su parte, Jermaine Jenas, reconocido futbolista en la Premier League con el Newcastle, Tottenham Hotspurs, y Queens Park Rangers, además disputó el Mundial de 2006 en Alemania con Inglaterra. Su compatriota, Samantha Johnson es presentadora deportiva con una experiencia amplia en eventos de esta índole, pues recientemente presentó el sorteo del Mundial de Clubes de 2021.

Adicionalmente, la FIFA también designó a ocho ex jugadores para que se encarguen de sacar las bolillas de cada grupo. Cafú, uno de ellos habló sobre este rol que tendrá, ‘aunque ya soy un habitual de estas citas, se me sigue poniendo la piel de gallina. Esto simboliza que ya falta poco para el Mundial. Ya han pasado 20 años desde que me convertí en el último jugador sudamericano en levantar el trofeo. Nunca olvidaré ese momento. Nada se puede comparar con disputar un Mundial y tener a todo tu país apoyándote’.

Sumado a Cafú y a Lothar Matthaus, también participarán el catarí, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei de Irán, Jay Jay okocha de Nigeria, Rabah Madjer de Argelia, Tim Cahill de Australia y Bora Milutinovic, serbio que como estratega estuvo presente en cinco mundiales diferentes.

Por último, la FIFA invitó a tres personajes argentinos con una brillante trayectoria en el fútbol en clubes y con su Selección. Uno de ellos, Maximiliano Rodríguez, el retirado, Sergio Agüero por problemas cardíacos y Javier Macherano, que ahora ejerce su rol como entrenador de la Sub-20 de Argentina.