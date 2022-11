Muerte anunciada: Mané desconvocado por Senegal y no jugará Mundial

A menos de tres días para el inicio del Mundial, las noticias que llegan no son nada buenas, pues Senegal confirmó que su jugador estrella, Sadio Mané, fue desconvocado y no estará en en Qatar.





Esta baja para Senegal llega tras haberse confirmado su presencia para las fases finales en caso de clasificar a octavos de final, pues Abdoulaye Sow, directivo de Federación de Fútbol de Senegal, había manifestado este pasado martes que Mané estaría por fuera apenas en fase de grupos.



Sin embargo, tras varios días de incertidumbre y no renunciando a jugar el Mundial con su máxima figura, Senegal y el propio jugador de Bayern Múnich, prefirieron no forzar su recuperación y darle el pertinente proceso para no afectar su carrera deportiva.



🇸🇳💔 Senegal pierde a su gran figura a días del Mundial: Sadio Mané no podrá estar por lesión. pic.twitter.com/bXrtzC8GUT — Diario Olé (@DiarioOle) November 17, 2022

Hay que recordar que Sadio Mané se lesionó en el penúltimo partido de Bayern Múnich tras salir en el minuto 20 del primer tiempo contra Werder Bremen, donde se le había detectado una lesión en la cabeza del peroné, pero finalmente no será posible su recuperación durante la cita orbital.